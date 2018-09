Reitera Rusia su denuncia sobre eventual ataque de EE.UU contra Siria

Rusia no descarta un posible ataque de Estados Unidos y sus aliados contra Siria, tras los preparativos del Pentágono en la región, y advirtió sobre las consecuencias de esa agresión.



La portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, María Zajárova, aseguró que los movimientos de las fuerzas armadas estadounidenses que Moscú ha detectado en Oriente Medio, apuntan a que existen posibilidades de un nuevo bombardeo contra posiciones gubernamentales en Siria.



Zajárova detalló que un grupo de ataque de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, con aviación estratégica y táctica, se encuentra actualmente en las bases de Jordania, Kuwait y Creta.



Según Zajárova, ese contingente cuenta con unos 70 portadores, 380 misiles alados aerotransportados y dos destructores estadounidenses, cada uno con 28 misiles Tomahawk a bordo.



Al mismo tiempo, en 24 horas, el grupo estadounidense desplegado en el mar Mediterráneo puede ser reforzado con otros dos destructores, mientras que en el Mar Rojo pueden entrar otros dos buques de ese tipo para lanzar una agresión contra Siria, según Zajárova.







La diplomática denunció nuevamente que en la provincia de Idlib se está preparando una escenificación del uso de armas químicas con el fin de acusar al gobierno de Bachar al Assad, para que a continuación Estados Unidos ataque con misiles a las tropas sirias.



Zajárova previno que esos bombardeos causarían el retroceso de todas las medidas acordadas para normalizar la situación en Siria.



Para Zajárova, la situación actual constituye una muestra de que Estados Unidos No está satisfecho con los actuales acuerdos en torno al país árabe, y advirtió que son impredecibles las consecuencias de que Washington juegue con fuego, al no respetar esos pactos.



"No siempre podrán salirse con la suya", remarcó la vocera de la cancillería rusa.







A su vez, el ministro de relaciones exteriores de Siria, Walid al Mualem, acusó a Estados Unidos, el Reino Unido y Francia de no estar satisfechos con el éxito del Ejército sirio en la lucha contra los terroristas.



De ahí que Washington, Londres y París emprenden todo tipo de tentativas para obstaculizar el avance del proceso político en el país árabe, incluyendo acciones a través del Consejo de Seguridad de la ONU, de acuerdo con la denuncia de Al Mualen.



Al reunirse en Moscú con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, el canciller sirio aseguró que su país está dando el último paso en la lucha contra el terrorismo, que se acerca a su fin, en una alusión al último bastión por conquistar: la provincia de Idlib, contra la cual las tropas de Bachar al Assad preparan una ofensiva.



En cuanto a las acusaciones de que las fuerzas armadas sirias utilizan armas químicas, Al Mualem subrayó que no las tienen ni las usan, y vencen incluso sin ese armamento.



El ministro de relaciones exteriores de Siria expresó también que su país aprecia mucho el rol de Rusia en la lucha contra el terrorismo en esa nación árabe.





(Noticiero Nacional de Radio)