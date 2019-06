Revelan detalles de una conspiración judicial contra Lula

El exjuez al frente de la investigación de la trama corrupta conocida como Lava Jato y actual ministro de justicia de Brasil, Sergio Moro, coordinó con los fiscales para encarcelar al expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva.



La revelación es parte de tres reportajes exclusivos publicados por el portal de noticias estadounidense en internet The Intercept, que obtuvo archivos inéditos de una fuente anónima, confirmatorios de que la operación judicial encabezada por Moro tenía objetivos políticos.



Dichos reportajes muestran discusiones internas y actitudes altamente controvertidas, politizadas y legalmente dudosas del equipo investigador de la trama de corrupción de Lava Jato, dirigida por Moro.



Los periodistas de The Intercept destaparon que en varias ocasiones Moro iba más allá de sus funciones, al sugerir a sus fiscales que cambiaran el orden de las fases de la investigación de la trama corrupta de Lava Jato, dando consejos estratégicos y pistas informales para la pesquisa, así como anticipando al menos una decisión judicial.



Moro ha sido criticado repetidamente por los abogados de Lula de haber violado el principio de separación entre el fiscal y juez, base de la justicia brasileña. Uno de los reportajes del medio estadounidense muestra que los fiscales y Moro hablaban abiertamente sobre su deseo de impedir la victoria del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones presidenciales del 2018 y tomaron medidas para alcanzar ese objetivo, que pasaba por encarcelar al ex presidente, Luis Inacio Lula da Silva, favorito para ganar los comicios.



Dallagnol dudaba sobre el punto central de la acusación que sería firmada por él y sus colegas, que Lula había recibido de regalo un apartamento triplex en la playa de Guarujá, tras favorecer a la constructora OAS con contratos para la petrolera estatal Petrobras, centro de la trama corrupta conocida como Lava Jato.



Dallagnol reconoce en privado que carece de pruebas de que el supuesto triplex de Lula estaba relacionado con la trama de Petrobrás, mientras que en otra conversación admite también que no tiene evidencias de que el ex presidente sea el propietario del inmueble, lo que ha sido la principal argumento de la defensa del líder del Partido de los Trabajadores.



Queda bastante claro a partir del material filtrado por The Intercept que los fiscales no contaban con información que vinculaba a Lula con el escándalo de Petrobrás, y por eso utilizaron de forma irregular un artículo publicado en el diario O Globo sobre el apartamento triplex, del que Lula supuestamente era propietario.



Lula siempre negó esa acusación, no había pruebas que lo incriminaran, pero fue condenado a partir de la presunción del juez Sergio Moro.



La información obtenida por The Intercept resulta muy comprometedora para Moro y el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol, las dos cabezas más visibles de la mega operación judicial Lava Jato.



La explosiva investigación periodística sobre la politización de los fiscales y jueces en Brasil, es uno de los archivos de materiales filtrados más grandes de los últimos años y confirma una enorme cantidad de irregularidades, según el fundador de The Intercept, Glenn Greenwald.



Ante esas revelaciones, la defensa de Luis Inacio Lula da Silva, denunció la evidencia de que el proceso en contra del expresidente es corrupto y exigió su libertad inmediata.



Distintas figuras políticas de Brasil, como la exmandataria Dilma Rouseff, aseguraron que las informaciones publicadas por el portal digital The Intercept Brasil prueban que la operación Lava Jato urdió una trama en contra de Lula y del Partido de los Trabajadores.



Por su parte, el integrante de la secretaria operativa de ALBA Movimientos, Manuel Bertoldi, opinó que la publicación de dichos reportajes aumenta la presión sobre el actual gobierno de Jair Bolsonaro.



