Revelan nuevos testimonios sobre participación directa de Trump en el escándalo Ucraniagate

2020-01-16





Nuevos testimonios aseguran que Donald Trump sabía “exactamente todo” lo que hacía su abogado personal, Rudolf Giuliani, para presionar a Ucrania con el objetivo de que anunciara una investigación sobre Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente de Estados Unidos y ahora aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden.



El socio imputado de Giulani en la trama que llevará a Trump a un juicio político en el Senado, Lev Parnas, concedió una entrevista al diario The New York Times, después de que su abogado entregara documentos y mensajes a la Cámara de Representantes, como parte de la pesquisa de juicio político contra Trump.



Los textos muestran las maniobras de Giuliani con Parnas para intentar reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y forzarle a investigar a Biden, con el fin de perjudicar a su padre, el eventual contrincante de Trump en los comicios presidenciales de noviembre.



"Me estoy apostando toda mi vida a que Trump sabía exactamente todo lo que estaba haciendo Rudy Giuliani en Ucrania", afirmó Parnas al New York Times, aunque precisó que no llegó a hablar directamente con Trump sobre las gestiones que realizaba con Giuliani para que Ucrania siguiera la pista del supuesto papel corrupto del hijo de Joe Biden, Hunter, en la empresa gasística Burisma para la que trabajó en el país europeo.



Pero Parnas aseguró que se reunió con Trump en varias ocasiones y que Giuliani le dijo que el presidente de Estados Unidos estaba al tanto de lo que estaba haciendo.

"I can't believe this was happening," Lev Parnas tells @maddow he recalls thinking while watching Rep. Nunes being involved in defending the president during the House impeachment hearings. "They were involved in getting all this stuff about Biden." https://t.co/4LqzECFga4 — MSNBC (@MSNBC) January 16, 2020

En sus revelaciones al diario The New York Times, el ciudadano ucraniano nacionalizado estadounidense se arrepintió de haber confiado en Trump y Giuliani, pues al escuchar a ambos creyó que no se metería en problemas y no estaba haciendo nada mal, sino que estaba siendo un patriota y ayudando al mandatario. Documentos y mensajes entregados a la Cámara de Representantes de Estados Unidos muestran que Parnas contactó para hablar de sus gestiones en Ucrania con Tom Hicks, un donante y amigo de la familia Trump, y con Joseph Ahearn, quien ha recaudado dinero para grupos políticos partidarios del magnate.



Parnas mencionó en concreto los mensajes de texto publicados esta semana por la Casa Blanca en los que el abogado personal del presidente, Rudolf Giuliani, se jacta de sus acciones para conseguir un visado para un exalto cargo ucraniano que acusó de corrupción a Hunter, el hijo del exvicepresidente y aspirante presidencial demócrata, Joe Biden.



"Esto va a funcionar, tengo al número uno en ello", señaló Giuliani, sin precisar de quien habla, pero su socio Lev Parnas asegura que se trata de Donald Trump.

Entre tanto, el Gobierno de Ucrania anunció la apertura de una investigación sobre los documentos entregados por el abogado de Parnas a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, entre los que figura el supuesto seguimiento en suelo ucraniano a la entonces embajadora estadounidense en Kiev, Marie Yovanovitch.



Despedida más tarde de su puesto por oponerse a los manejos de Trump y Giulani, la vigilancia ilegal a Yoyanovitch aparece en los mensajes que Parnas intercambió con un aspirante republicano a congresista. Robert F. Hyde, quien pasó así a ser otra figura política atrapada en el llamado Ucraniagate.



El escándalo sumó hoy nuevos derroteros, con el informe que publicó la oficina de rendición de cuentas del gobierno, un organismo independiente de control sobre la Casa Blanca, que se pronunció hoy sobre un asunto clave en el juicio político contra Trump.



La oficina determinó que Trump "vulneró la ley" al congelar ayuda militar para Ucrania con el fin de presionar a su gobierno para que investigara a Hunter, el hijo del ex vicepresidente y ahora aspirante presidencial, demócrata, Joe Biden.



Trump será sometido en el Senado a un juicio político para su eventual destitución por el Senado, por abuso de poder y obstrucción al Congreso a raíz del escándalo de Ucrania.







(Noticiero Nacional de Radio)