Revelan segunda tanda de conversaciones sobre conspiración para encarcelar a Lula

2019-06-13 13:33:53 / web@radiorebelde.icrt.cu

Una nueva filtración del portal digital The Intercept involucra al juez del Tribunal Supremo de Brasil, Luiz Fux, en las negociaciones mediante las cuales se armó de manera ilegal la causa que condenó a Luis Inacio Lula da Silva y le impidió ser candidato en las elecciones presidenciales del 2018.



Esta vez, The Intercept utilizó otra forma para presentar su revelación, después de que el pasado domingo publicara una serie de conversaciones de coordinación entre fiscales y el entonces juez Sergio Moro, ahora ministro de Justicia, para montar la trama en contra de Lula.



Ahora, el editor ejecutivo para Brasil del sitio The Intercept, Leandro Demori utilizó un programa en la radio Band News, en respuesta a la reacción de los involucrados en el escándalo, los magistrados, políticos, miembros del gobierno de Jair Bolsonaro y medios de prensa que justificaron el proceder ilegal de Moro y la fiscalía, como una relación normal.



Demorí exhortó a considerar si también les parece normal lo que revela el nuevo material en torno al juez del Tribunal Supremo, Luiz Fux, y el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol, la principal figura junto a Moro en las filtraciones que salieron a la luz el domingo.





De acuerdo con lo filtrado ahora, Dallagnol habría enviado un mensaje a su grupo de tarea, al que confirma haber conversado varias veces con Fux, quien le habría dicho que contaran con él para lo que precisaran.



Después, según The Intercept, Dallagnl copia todo eso y se lo reenvía al juez Sergio Moro, quien le responde, valorando como excelente la postura de Fux y reafirmando su confianza en el miembro de la Corte Suprema.



La nueva conversación entre Dallagnol y Moro, divulgada por el editor ejecutivo de The Intercept, evidenciaría el trabajo conjunto del fiscal y del juez que enjuiciaron y encarcelaron a Luis Inacio Lula da Silva, y cómo buscaron la protección de un magistrado de la Corte Suprema.



Esta segunda filtración reafirma la tesis de que jueces y fiscales se organizaron para perjudicar a Lula y al Partido de los Trabajadores (PT) , con vistas impedir que ganaran las elecciones presidenciales del año pasado.



Los involucrados en la conspiración político-judicial No solo dicen explícitamente que el objetivo que los guía es que el PT No vuelva al poder, sino que violan el código penal, al coordinarse jueces y fiscales, violando el principio de la imparcialidad y la independencia de cada parte.





El sistema penal de Brasil establece que el juez tiene la tarea de valorar las pruebas que le presenten, sin inclinación ni preferencia hacia la defensa o la fiscalía, pero No fue lo que ocurrió en la trama para condenar a Lula.



Desde que The Intercept puso en duda la investigación que llevó a Lula a la cárcel, los abogados del ex presidente insisten en que su defendido debe recuperar la libertad y denunciaron que queda al descubierto que el líder histórico de la izquierda brasileña es víctima del lawfare, es decir, la manipulación de las leyes y de los procedimientos jurídicos para fines de persecución política.



The Intercept divulgó el pasado domingo la primera parte de una enorme cantidad de documentos recibidos de una fuente anónima sobre la conspiración político-judicial contra Lula y el Partido de los Trabajadores, ahora dio a conocer una segunda filtración y apunta a que seguirá haciéndolo, lo que promete semanas agitadas para Brasil, a medida que se publiquen nuevos capítulos.



(Noticiero Nacional de Radio)

