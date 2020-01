Rinden millones de iraníes homenaje a Qaseem Soleimani en funerales de Estado

“Loco Trump, no pienses que todo terminó con el martirio de mi padre”, advirtió este lunes Zeinab Soleimani, la hija del general iraní Qasem Soleimani, asesinado el pasado jueves en un ataque con drones lanzado por Estados Unidos en Irak.



“Las familias de los soldados estadounidenses pasarán sus días esperando la muerte de sus hijos”, advirtió Zeinab, al dirigirse a la marea humana que tomó una de las principales avenidas de la capital iraní, para asistir al funeral del más importante general del país, celebrado en la Universidad de Teherán.



El líder supremo de la República Islámica, Alí Jamenei, rezó sobre los féretros de Soleimani y de otras víctimas del ataque, y se le vio llorar en varias ocasiones durante las oraciones tradicionales musulmanas por los fallecidos.







El sucesor de Soleimani al frente de la guardia de élite Quds, Esmail Ghaani, se mantuvo cerca de Jamenei, como hizo el presidente, Hassan Rouhani, y otros altos cargos de Irán procedentes de todas las tendencias políticas.



Una enardecida multitud también lloró la muerte de Qassem Soleimani en los funerales de Estado celebrados hoy, y se vio a manifestantes quemar banderas israelíes y estadounidenses, así como portar un féretro cubierto con la bandera de Estados Unidos y efigies de Donald Trump.







Luego del funeral de este lunes en Teherán, los restos del general serán trasladados a Qom, uno de los centros chiítas del islam y donde por primera vez en la historia se alza la bandera roja de la venganza en la mezquita de Jamkaran.



Después de la ceremonia privada en Qom, el sepelio tendrá lugar mañana en Kerman, la ciudad natal de Qassem Soleimani.



La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, confirmó que ese órgano votara esta semana una resolución que pretende limitar las acciones militares de Trump contra Irán.



Pelosi justificó la iniciativa, porque Trump autorizó el asesinato del general Qasen Soleimani, sin consultar al Congreso, con un ataque aéreo que la legisladora describió como provocador y desproporcionado contra oficiales militares iraníes de alto nivel, lo que puso en peligro a los estadounidenses y sus aliados.



Pelosi detalló que la enmienda busca reafirmar las responsabilidades de supervisión del Congreso y ordenaría cesar las hostilidades contra Irán dentro de los próximos 30 días, a menos que ese órgano legislativo emita una autorización, a manera de licencia de guerra.



Entre tanto, Trump amenazó con duras sanciones a Irak si ordena la salida de las tropas estadounidenses desplegadas en el país, a donde retornaron en el dos mil catorce al frente de una coalición internacional para combatir al terrorista Estado Islámico.



Sin embargo, varios grupos políticos y milicias armadas iraquíes consideran que la presencia miliar de Estados Unidos no se justifica ya, tras la virtual derrota del Estado Islámico y, sobre todo, después de que la soberanía nacional fuera violada por los ataques del Pentágono en la nación árabe.



Las tropas estadounidenses no solo asesinaron a un asesor del gobierno de Bagdad, como el general iraní Qassem Soleimani, sino que mataron al líder de una de las milicias chiitas iraquíes, una operación que fue precedida por el bombardeo de bases de esos grupos en Irak.



De acuerdo con algunos expertos, Washington se valdrá de todo tipo de trucos para que sus seis mil soldados permanezcan en Irak, como pudiera ser el traslado de sus tropas a la región autónoma del Kurdistán, como hizo en el pasado.



El propio Trump ya previno que, en caso de una retirada forzada de los militares estadounidenses del territorio iraquí, Bagdad tendrá que pagar el costo de la base aérea de Al Asad, o de lo contrario el país será sancionado duramente.



Las milicias chiítas proiraníes ya advirtieron que, si las tropas de Estados Unidos no se retiran de Irak, se convertirán en una fuerza de ocupación y serán combatidas.



Mientras, el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recordó a Donald Trump que debe respetar la convención que obliga a los Estados a preservar los sitios culturales, incluso en caso de conflicto amado, después de que el jefe de la Casa Blanca amenazó con destruir lugares emblemáticos del patrimonio iraní.







(Noticiero Nacional de Radio)