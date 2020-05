Se ensaña la COVID-19 con un Brasil a la deriva en el combate contra la pandemia

El Sars-cov-2 avanza implacable en Brasil, donde al menos mil 179 personas murieron por coronavirus en las últimas 24 horas, la peor cifra diaria desde el comienzo de la epidemia. La COVID-19 ha dejado hasta ahora 17 mil 971 fallecidos, una cifra que representa más de la mitad de los más de 30 mil muertos en América Latina y el Caribe. Además, el gigante sudamericano registra más de 271 mil contagiados, en un país donde viven 210 millones de personas, es el más afectado de la región y el tercero más castigado del mundo en número de casos positivos después de Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, la realidad podría ser mucho peor ya que las cifras oficiales son cuestionadas por los expertos, que apuntan que los números reales podrían ser hasta 15 veces superiores debido la escasez de tests de diagnóstico. Incluso, el Gobierno de Jair Bolsonaro no mencionó en su anuncio oficial las mil 179 muertes en las últimas 24 horas, a pesar de ser una cifra récord desde que comenzó la crisis del coronavirus y de que el SARS-COV-2 se haya convertido en la principal causa de decesos en el país.



El diario Folha de Sao Paulo precisó que los fallecidos a causa del SARS-COV-2 en Brasil superan las muertes por las enfermedades cardiovasculares, por cáncer y accidentes. El estado más rico y poblado de Brasil, Sao Paulo, es el epicentro de la COVID-19, con 65 mil 995 casos y cinco mil 147 muertos. Le sigue Rio de Janeiro, con tres mil 79 decesos y 27 mil contagios. En estados del norte y el noreste, como Ceará, Amazonas y Pernambuco, la propagación de la COVID-19 provoca situaciones dramáticas y atenaza a los sistemas de salud.







Pese a esa situación, el presidente, Jair Bolsonaro, continúa oponiéndose a las medidas de cuarentena y aislamiento social implementadas en varias regiones y ciudades del país. En pocas semanas, dos ministros de Salud han dejado el cargo por diferencias con Bolsonaro sobre la gestión de la pandemia, mientras el mandatario impuso desde hoy el uso convencional de la cloroquina como pastilla milagrosa para combatir al SARS-COV-2. Ese protocolo va contra las directrices de 27 especialistas brasileños, quienes en una nota conjunta de tres asociaciones médicas no recomiendan el uso de la cloroquina contra la COVID-19. Como referencia para ordenar ese tratamiento, un Bolsonaro que copia al carbón a Donald Trump citó que el mandatario estadounidense toma la cloroquina cada día de manera preventiva, pese a que en la nación norteña dudan de que el magnate siga realmente ese tratamiento.



Si bien el protocolo internacional contra la COVID-19 en los inicios de la pandemia incluyó el uso de la cloroquina para pacientes críticos, se demostró después que ese medicamento contra la malaria conllevaba riesgos y no tenía eficacia para combatir el Sars-Cov-2.



En los mismos Estados Unidos, autoridades médicas alertaron que los riesgos del uso de la cloroquina no compensan la supuesta eficacia, pues se observó una elevada tasa de mortalidad en los pacientes a quienes se les administró ese fármaco.



Una serie de estudios internacionales confirmaron que la cloroquina puede generar efectos colaterales, como posibles arritmias cardiacas que serían fatales en algunos pacientes, además de provocar dolores de cabeza, alucinaciones, cambios de humor, nerviosismo, mareos o convulsiones.



