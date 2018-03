Se fue Kuczynski

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó renuncia a su cargo en medio de acusaciones de sobornos y corrupción.



Esa salida es resultado de la grave crisis peruana que se vive desde hace meses y que se agravó el martes luego de que la oposición fujimorista publicara videos y audios que muestran a Kenji Fujimori y otros congresistas intentando comprar el voto de algunos parlamentarios para evitar la destitución del mandatario.



"Frente a esta difícil situación que se ha generado y se me hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, pienso que lo mejor es que renuncie", anunció Kuczynski en una alocución televisada.



El mandatario ocupó la presidencia peruana durante 20 meses y envió su carta de dimisión al Congreso que, tras recibirla, deberá votar hoy su aceptación.



Esta dimisión llega un día antes de que el Parlamento volviera a debatir y votar la salida de Kuczynski por sus supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Rechazo categóricamente estas afirmaciones, nunca comprobadas, y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos. — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 21 de marzo de 2018

Kuczynski, quien asumió el poder en 2016, siempre negó todas las acusaciones de corrupción en su contra.



La salida del político, que laboró como banquero en Wall Street, se produce a menos de un mes de la Cumbre de las Américas de Lima, en la que Kuczynski debía oficiar como anfitrión y en la que tenía previsto reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



De acuerdo con las leyes peruanas, se espera que el vicepresidente, Martin Vizcarra, lo sustituya en el cargo hasta la celebración de elecciones, previstas para 2021. Vizcarra ejerce actualmente como embajador de Perú en Canadá.



Antecedentes





El Parlamento peruano votó en diciembre pasado la vacancia del presidente, que no se aprobó finalmente por no alcanzar la mayoría de votos por la abstención de fujimoristas. Los videos y audios que agravaron en las últimas horas la crisis fueron grabados en aquel momento y difundidos ahora por el partido Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori a quien Kuczynski acusa de la difusión de los videos y grabaciones que por cierto tienen como uno de sus protagonistas a su hermano y ahora rival político, Kenji Fujimori que aparece haciendo gestiones para salvar al mandatario peruano con la promesa de obras públicas.



Se recordará que en diciembre pasado, Kenji y otros 9 políticos fujimoristas desafiaron abiertamente a la directiva del que entonces era su partido, el Fuerza Popular, cuando se abstuvieron de votar a favor de la destitución del entonces presidente. Pocos días después Kuczynski aprobó un indulto para el expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una pena de cárcel hasta 2032 por delitos de lesa humanidad.



Algunos medios peruanos compararon esta polémica con los videos divulgados a finales de 2000 que mostraban a Vladimiro Montesinos, entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional de Perú, comprando apoyos en el Congreso para fortalecer al gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori.



Tras el anuncio de la renuncia del presidente Kuczynski, la izquierda peruana en el Congreso encabezada por Frente Amplio y Nuevo Perú anticiparon que no aceptarían la dimisión y manifestaron su intención de proseguir con el proceso de destitución cuya votación está prevista para el jueves.



No obstante, el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, comunicó después que los partidos políticos habían acordado aprobar la renuncia durante la sesión plenaria.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tuiteó varios mensajes en los que celebraba que Kuczynski ya no vaya a presidir la Cumbre de las Américas. El mandatario peruano expresó recientemente que la presencia de Maduro no sería bienvenida en Perú. También en Venezuela, la presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, escribió que comenzaba "la recomposición moral de América Latina con la renuncia de fiel representante yankee y aliado sumiso" de Donald Trump.

Comienza recomposición moral de América Latina con la renuncia de fiel representante yankee y aliado sumiso de @realDonaldTrump autodenominado cachorro del imperio! Este nefasto personaje q se vanagloriaba de su pasaporte gringo pasará al basural de la historia! Que viva Perú! pic.twitter.com/19jk8YBp6s — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 21 de marzo de 2018

