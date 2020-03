Se prepara Estados Unidos para un posible incremento de la COVID-19

Las autoridades de Nueva York iniciaron la instalación de unidades refrigeradas como morgues cerca de varios hospitales, ante el posible aumento de las víctimas de la COVID-19.



Las morgues improvisadas incluyen también carpas móviles blancas, como parte del plan de emergencia planificado para desastres, según confirmó la portavoz de la Oficina del Médico Forense de la mayor urbe estadounidense, Aja Worthy-Davis.



No obstante, Worthy-Davis enfatizó que la ciudad aún podría encontrar espacio para las posibles futuras víctimas de la COVID-19, al indicar que su dependencia tiene en Manhattan capacidad para almacenar 900 cuerpos.



Etiquetadas como Centros de Comando Móvil, las morgues improvisadas se vieron por primera vez en el dos mil uno, cuando el personal de emergencia de Nueva York las desplego después del ataque terrorista del 11 de septiembre contra los rascacielos del World Trade Center, un atentado que mató a dos mil 606 personas.



El portal en Internet del diario estadounidense Político citó a fuentes en el sentido de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos prevé que las morgues de Nueva York estarán llenas la próxima semana.

The U.S. may soon have “the worst coronavirus outbreak in the world in absolute terms and on a per capita basis,” former FDA commissioner Scott Gottlieb told POLITICO's podcast, warning of cities where there could be hotspots https://t.co/xYdbe8OVjM