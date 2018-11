Se reunirán Putin y Trump en próxima Cumbre del G-20

Rusia confirmó que se mantiene el encuentro previsto entre Vladímir Putin y Donald Trump en la Cumbre del G-20 en Buenos Aires, este fin de semana.



El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, precisó que el lugar, el día y la hora de esa reunión fueron acordados con Estados Unidos, y que la conversación constará de dos partes, primero, un cara a cara de Putin y Trump y luego las negociaciones continuarán con la participación de los principales miembros de sus respectivas delegaciones.



El anuncio de Ushakov pone fin a la incertidumbre de las últimas horas acerca de si habría o no un encuentro entre Putin y Trump, tras la amenaza del presidente de Estados Unidos de anular la conversación por el incidente naval entre Rusia y Ucrania.





Mientras el asesor de seguridad nacional, John Bolton, supuso inicialmente que Trump y Putin darían continuidad en Buenos Aires a la cumbre que mantuvieron en Helsinki el pasado mes de julio, el magnate fijó su propia postura en declaraciones al diario The Washington Post.



Trump afirmó que no le gustaba esa agresión, en referencia al incidente entre los navíos rusos y ucranianos, y que la reunión con Putin tal vez no tendría lugar.

A su vez, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, informó después que Trump estaba esperando un informe completo de su equipo de seguridad nacional con todos los datos de lo ocurrido entre Ucrania y Rusia.





El presidente, Vladimir Putin, defendió hoy la actuación de los guardas rusos en el incidente de Kerch, porque cumplir sus funciones de proteger la integridad territorial del país, al detener y apresar a tres buques ucranianos.



Para Putin, si los guardafronteras no hubieran respondido ante buques militares que invaden las aguas territoriales de Rusia, entonces tendrían que comparecer ante los tribunales.







El mandatario ruso remarcó que los barcos ucranianos no respondieron a las solicitudes de los servicios fronterizos rusos, al ingresar en las aguas territoriales del país en dirección al estrecho de Kerch.



Putin denunció que la confrontación con tres buques ucranianos en el estrecho de Kerch, en el Mar Negro, fue una provocación organizada por el Gobierno de Petro Poroshenko. El jefe de estado ruso sostuvo que Poroshenko decidió agudizar las tensiones con Rusia para crear obstáculos insuperables en sus rivales, aumentar su popularidad y ganar votos, de cara a las elecciones presidenciales de marzo de 2019.





Putin también acusó a Poroshenko de utilizar el incidente naval como pretexto para imponer la ley marcial en diez regiones fronterizas con el territorio ruso.



Entre tanto, el mando militar ruso decidió reforzar las defensas en torno a la península de Crimea, en el contexto de las tensiones con Ucrania en esa zona.

Sistemas de defensa costera Bal fueron enviados a Crimea, así como un grupo de modernos misiles antiaéreos S-400 Triumf, un arma que acaba de pasar exitosamente las pruebas.



