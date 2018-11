Sesiona en Buenos Aires la más conflictiva cumbre del G-20

Foto: lavanguardia

En un escenario interno muy conflictivo y con la perspectiva de que no haya ni siquiera un documento final, la Cumbre de las veinte principales economías del Mundo Veinte, el G-20, sesiona en la capital de Argentina, Buenos Aires.



Al espacio multilateral asisten el país anfitrión, junto a Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía, Alemania, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur y una delegación adicional de la Unión Europea (UE).



Son un conjunto de naciones que representan el 85 por ciento del producto bruto global, el 80 por ciento de las inversiones y el 75 por ciento del comercio, por lo que sus decisiones en materia económica afectan a todo el planeta.





Foto: tn



Entre reuniones bilaterales y multilaterales en las que presidentes y jefes de gobierno debatirán los puntos más calientes de la agenda global, la guerra comercial impuesta por el Estados Unidos de Donald Trump marca de manera especialmente conflictiva la cumbre de Buenos Aires, y está en el centro de los debates.



Trump impuso aranceles que alcanzaron 300 mil millones de dólares, incluyendo 250 mil millones de dólares sobre productos chinos, y afectaron a importaciones de acero y aluminio de otros países.





Foto: indiatv



China no tardó en reaccionar con medidas recíprocas, lo que avivó una guerra comercial que los analistas temen pueda golpear la economía mundial, si los dos gigantes no llegan a un acuerdo. De lo contrario, Trump amenazó con subir de un diez a un 25 por ciento los aranceles de Estados Unidos a importaciones chinas, a partir de enero.



Por eso, se considera como punto culminante de la cita del G-20 en Buenos Aires, la reunión prevista para el sábado entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, de cuyos resultados están pendientes gobiernos, mercados y empresas.



Algunos expertos no creen que vaya a suceder nada sustancial entre Trump y Xi, pues el conflicto entre Estados Unidos y China incluye muchos temas complejos, imposibles de resolver durante una cena. Xi advirtió antes de su llegada a Argentina que el mundo se enfrenta a una inestabilidad, una incertidumbre y temas candentes sin precedentes.





Foto: hispantv



Los líderes de la Unión Europea también están en colisión con Trump y se resisten al proteccionismo comercial defendido por el magnate, como también rechazan que niegue el Calentamiento Global y haya retirado a Estados Unidos de los acuerdos ambientales de París, poco después de llegar a la Casa Blanca.



En ese tema, Trump chocará con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien pretende incluir el Cambio Climático en los primeros puntos de la agenda del G-20, antes de la conferencia sobre el tema que se iniciará el 2 de diciembre en Polonia.



Entre tanto, Rusia lamentó la decisión de Trump de anular la reunión con Vladimir Putin en Buenos Aires, una medida que el Kremlin calificó como un aplazamiento indefinido de las conversaciones entre Moscú y Washington sobre temas internacionales y bilaterales graves.





Foto: euronews



Con Trump marcando el protagonismo, medios de prensa ya se hicieron eco del primer incidente que protagonizó el magnate, cuando al comparecer en la mansión presidencial con su anfitrión, Mauricio Macri, se quejó de la traducción oficial que recibía a través de un audífono y arrojó el aparato al suelo.



A la vista de las tensiones geopolíticas, las divisiones y un conflictivo Trump, algunos analistas opinaron que el encuentro del G-20 corre el riesgo de caer en el desorden y que la verdadera prueba será si los otros miembros del bloque actuarán con decisión o seremos testigos del desmoronamiento de ese foro para la cooperación económica internacional.







Mientras, decenas de organizaciones sociales se han movilizado en el centro de Buenos Aires para protestar contra la cita anual de las veinte principales potencias del mundo denunciando al capitalismo financiero y a los gobernantes de derecha.



Foto: dw



