Sesiona en Uruguay Conferencia Internacional sobre Venezuela

2019-02-07 13:45:39 / web@radiorebelde.icrt.cu





Un grupo de países con posiciones diversas sobre Venezuela intenta este jueves en la capital de Uruguay, Montevideo, buscar una salida a la crisis en el país sudamericano, donde está en marcha un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro. La Unión Europea (UE) como bloque, ocho de sus miembros y cinco estados de América Latina se reunirán en la torre presidencial de Montevideo, un encuentro que había sido convocado inicialmente por México y Uruguay como una cita de naciones neutrales. Pero la UE se sumó como coanfitrión, tras lanzar un grupo de contacto internacional, al que luego se incorporaron otros tres países latinoamericanos: Ecuador, Costa Rica y Bolivia.



Al encuentro de hoy en Montevideo, no asisten representantes del gobierno de Maduro ni de la oposición venezolana, pero el líder bolivariano dejó claro su respaldo a todos los pasos e iniciativas de facilitación del diálogo y afirmó que está preparado para participar en un proceso de entendimiento. Maduro se refería a la iniciativa propuesta por México, Uruguay y la Comunidad del Caribe, que dialogaron ayer en Montevideo y anunciaron después que pondrán sobre la mesa de la conferencia internacional de este jueves un mecanismo de diálogo sin condiciones previas.

Montevideo acoge la conferencia internacional sobre Venezuela: Quiénes participan y qué temas tratan https://t.co/7jpKXPDQEe pic.twitter.com/9fyIWto7nA — RT en Español (@ActualidadRT) 7 de febrero de 2019

Denominada “Mecanismo de Montevideo”, la propuesta incluye cuatro ejes: “diálogo inmediato”, generando condiciones para el contacto de las partes; “negociación”, con la búsqueda de puntos en común y flexibilización de posiciones; “compromisos”, o acuerdos concretos con plazos precisos e “implementación” de esos compromisos con acompañamiento internacional. La iniciativa no incluye la celebración de una elección presidencial anticipada, como lo exige la oposición venezolana y muchos de los países que han expresado su apoyo a la autoproclamación de Juan Guaidó como mandatario interino.

Según adelantó el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, si se pide elecciones en este momento, se está imponiendo condiciones que dificultan el diálogo, cuando son el gobierno de Maduro y la oposición los que deben acordar. El llamado Mecanismo de Montevideo sugiere cuatro mediadores para su puesta en práctica: la exvicepresidenta de Costa Rica y actual secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, los ex cancilleres de Uruguay, Enrique Iglesias, y de México, Bernardo Sepúlveda, así como un alto representante del grupo caribeño.







México, Uruguay y la Comunidad del Caribe aspiran a que su mecanismo derive en un documento consensuado en la Conferencia Internacional de hoy sobre Venezuela, para enviarlo a la ONU. Esta última decidió mantenerse al margen de cualquier grupo que promueva iniciativas sobre la crisis venezolana, para dar credibilidad a su oferta de buenos oficios a las partes.



La reunión de hoy en Montevideo fue precedida el pasado lunes por la del llamado Grupo de Lima, integrado por Canadá y los aliados latinoamericanos de Estados Unidos en su golpe de Estado en marcha para derrocar a Nicolás Maduro. La cita concluyó con el compromiso de no apelar a una intervención militar para forzar la salida de Maduro del poder, un recurso que Washington mantiene como una de sus opciones.



Rusia denunció hoy que Estados Unidos está preparando un escenario de una invasión militar en toda regla del país sudamericano y aseguró que el gobierno de Trump trabaja en varios ámbitos, incluido el logístico, para preparar el escenario de un cambio de poder forzoso en el país sudamericano. La portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, citó informaciones acerca de que en el área fronteriza con Venezuela se despliega un puesto de mando unificado estadounidense para una intervención humanitaria. Zajárova alertó que delegaciones militares estadounidense de alto rango han estado visitando activamente la región bajo el pretexto de "salvar" a los venezolanos y "devolver" la democracia al país.



La diplomática rusa calificó como el colmo del cinismo el hecho de que Estados Unidos imponga ayuda humanitaria internacional al gobierno de Maduro mientras le aplica sanciones draconianas que, sencillamente, bloquean la economía venezolana y golpean directamente al pueblo. Para la vocera de la cancillería de Rusia, involuntariamente se llega a una conclusión, obvia en esta situación: la decisión de usar la fuerza contra Venezuela ya ha sido tomada en Washington, y todo lo demás no es más que una operación de encubrimiento.

#Moscú En declaraciones a la prensa, la vocera de la cancillería rusa, María Zajárova, valoró como provocaciones las promesas de amnistía para militares de #Venezuela sin atentan contra el gobierno "#EEUU los llaman directamente a atentar contra su juramento militar" @teleSURtv pic.twitter.com/FdrWHQm5Ej — Hansell Oro (@HansellteleSUR) 7 de febrero de 2019



(Noticiero Nacional de Radio)