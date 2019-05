Sorprende Cristina Fernández al renunciar a candidatura presidencial

2019-05-18





La ex mandataria de Argentina, Cristina Fernández, anunció este sábado que integrará una fórmula en la que ella se postulará a la vicepresidencia del país, con su ex jefe de Gabinete Alberto Fernández como candidato a presidente, de cara a los comicios del próximo mes de octubre.



En un video sorpresa por la red social Twitter, Fernández explicó que esa fórmula es la que mejor expresa lo que el país necesita en este momento, no solo para convocar a los más amplios sectores sociales, políticos y económicos, para ganar una elección, sino también para gobernar.



Fernández subrayó que nunca le desvelaron los cargos políticos ni tampoco fueron su principal motivación, tal vez porque pertenece a una generación que no buscaba un lugar en las listas electorales, sino en la historia.



Sin embargo, Fernández aclaró que la trágica historia del país le hizo comprender que los cargos son herramientas para llevar adelante los ideales, las utopías.



La ex mandataria recordó que después de haber sido dos veces presidenta, la primera mujer electa como tal y haber ocupado distintos cargos legislativos, siempre por voluntad popular, sigue convencida más que nunca que la expectativa o la ambición personal tienen que estar subordinadas al interés general.



Según Fernández, ese principio tantas veces incumplido de su Partido Justicialista o Peronista en cuanto a primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, es hora de hacerlo realidad de una buena vez por todas, no solo con palabras sino también con los hechos y sobre todo, las conductas.



Las valoraciones de Fernández son una clara referencia a la reunificación del peronismo, dividido en varias corrientes, incluida la de la actual senadora, pero que ahora parecen apostar por cohesionarse para regresar a la Casa Rosada desbancando al actual gobierno liberal de Mauricio Macri.







El paso a un lado de Cristina Fernández ocurre precisamente tres días después de su participación en una reunión ampliada del Consejo Nacional del Partido Justicialista o Peronista, donde se expresó a favor de una coalición amplia e integrada por todos los sectores de la agrupación, rumbo a los comicios de octubre.



Con su anuncio de este sábado, la íder de la corriente kichnerista del Peronismo pone fin a meses de conjeturas en el mundo político y en los medios de comunicación sobre su futuro y coloca en el centro del escenario al abogado Alberto Fernández, quien fue jefe de su Gabinete de Ministros y el de su esposo, el también expresidente Néstor Kirchner, entre 2003 y 2008.



La decisión de la ex mandataria de declinar la candidatura presidencial a favor de Alberto Fernández y ser en cambio su vice, sorprendió a la dirigencia política, dado que ella lideraba las encuestas de intención de voto para la primera magistratura del país en los comicios de octubre.



De acuerdo con un sondeo de la firma CELAG, la actual senadora saca 11 puntos de ventaja a Mauricio Macri en la primera vuelta de las elecciones que se celebrarán el 27 de octubre, con una segunda ronda o balotaje después, el 24 de noviembre.



(Noticiero Nacional de Radio)

