Tensión en Haití tras protestas

Intensas protestas paralizan la capital de Haití, Puerto Príncipe. Se ha procedido a cerrar las escuelas, tiendas y oficinas municipales por temor a que aumente la violencia en torno al gobierno del presidente Jovenel Moise.



Han aparecido barricadas en diferentes áreas de la capital y otras ciudades, en la medida en que los manifestantes se han salido a las calles para demandar la renuncia del mandatario luego de conocerse informes de mala administración y posible malversación de fondos.



Cientos de jóvenes de los barrios más pobres marcharon ayer hacia Petionville, la zona más rica al tiempo que lanzaron piedras y la policía arrojó gases lacrimógenos para intentar detener la marcha. También la policía frustró un intento de atacar un banco, según un reportero de la AFP en el lugar.



Y es que un informe divulgado en enero incluyó a una compañía que fue encabezada por Moise como una de las beneficiarias de fondos para el proyecto de construcción de una carretera, para el que nunca se firmó contrato. Si bien durante su campaña electoral, Moise había prometido mejoras, hoy los haitianos enfrentan una inflación de 15% desde las elecciones.



“Le pedimos a la policía que arrestara a Jovenel Moise porque representa un peligro y una amenaza para la vida de cada haitiano”, dijo Andre Michel, uno de los principales líderes opositores. “Él ya no tiene legitimidad: el país permanecerá en un punto muerto hasta que Jovenel Moise renuncie”, añadió.



Si bien el gobierno no ha ofrecido respuesta a las demandas de quienes participan en las manifestaciones, los grupos opositores también han fallado en ofrecer una solución concreta a la crisis.



Con estas protestas, Haití ha agudizado sus condiciones de ingobernabilidad.



El presidente Moise hizo un llamado al diálogo el pasado sábado que fue rechazado por sectores de oposición, y desde entonces no se ha vuelto a pronunciar lo cual ha sido considerado como un elemento que agrava la incertidumbre. Tampoco se ha aprobado el presupuesto para este año, de 1.650 millones de dólares, el cual fue rechazado el pasado mes por la Cámara de Diputados con el argumento que el propuesto no le satisface.



Se refuerza la frontera haitiano-dominicana



El gobierno dominicano ordenó el reforzamiento con más equipos personal y logística en la frontera, como resultado de los últimos acontecimientos en Haití.



La información la dio a conocer el comandante general del Ejército, mayor general Estanislao Regalado, quien supervisó durante las últimas horas los trabajos de seguridad que realiza en la frontera por Dajabón los miembros de la fuerza de tarea conjunta.



Las actividades del comercio fronterizo se han visto afectadas por esa situación.

