Testifica ex ministro de justicia de Brasil ante la Policía Federal contra Jair Bolsonaro

2020-05-02 13:45:14 / web@radiorebelde.icrt.cu

El ex ministro de justicia de Brasil, Sergio Moro, se presenta este sábado ante la superintendencia de la policía federal en la ciudad de Curitiba, para testificar sobre sus acusaciones contra el presidente, Jair Bolsonaro.



Moro denunció a Bolsonaro cuando renunció al Ministerio de Justicia, hace ahora una semana, y sugirió entonces que el mandatario pretendía tener acceso a algunos procesos en curso en los tribunales y dio a entender que también se proponía “interferir políticamente” en la Policía Federal, que investiga a dos de los hijos del líder ultraderechista.



Moro dimitió precisamente por la decisión de Bolsonaro de cesar al hasta entonces director de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, para sustituirlo por uno cercano al presidente.



Tras la renuncia de Moro, Bolsonaro nombró como nuevo jefe policial al comisario Alexandre Ramagem, amigo de su familia y en especial de dos de sus hijos: el senador Flavio y el concejal de Río de Janeiro, Carlos, ambos investigados por diversas irregularidades por esa misma fuerza del orden.



Sin embargo, el nombramiento fue anulado por el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, debido a la proximidad de Ramagem con el llamado “clan Bolsonaro”.



Las acusaciones del ex ministro de justicia, Sergio Moro, contra Bolsonaro llevaron a la Fiscalía General a pedir a la máxima dependencia judicial brasileña que autorizara una investigación sobre el asunto, avalada por el magistrado Celso de Mello.



La pesquisa será conducida por la Fiscalía General, pero la Policía Federal actuará como brazo ejecutivo y será responsable por las indagaciones e interrogatorios necesarios, como en el caso de Moro.



A partir de la declaración dada por Moro al renunciar, se desprende que Bolsonaro pudo incurrir en delitos de carácter penal, como obstrucción a la justicia y falsedad ideológica en documento público, entre otros.



Si hubiera indicios suficientes, la Fiscalía pudiera presentar una denuncia contra Bolsonaro ante el Tribunal Supremo, que sólo le podría dar curso con el aval de una mayoría de 342 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados.



Si esa mayoría fuera alcanzada, Bolsonaro sería suspendido de su cargo durante 180 días, el plazo del Supremo para realizar el juicio, y si el mandatario fuera declarado culpable, sería destituido y le sucedería en el poder el vicepresidente, Hamilton Mourao.



Con el testimonio que Sergio Moro presentará este sábado, la investigación buscará determinar también de ahora en adelante si las acusaciones del ex ministro de justicia contra Jair Bolsonaro son verdaderas.



En caso de que no fuera así, Moro sería enjuiciado entonces por calumnias y crímenes contra la honra.





Según el periodista Guilherme Amado, de la revista Epoca, Moro entregará hoy un archivo histórico de quince meses de conversaciones con Bolsonaro por Whatsapp, para probar sus denuncias sobre la interferencia del presidente en el comando de la Policía Federal.



Moro habría grabado en su whatsapp los audios, conversaciones, links e imágenes intercambiadas con Bolsonaro, y que presentará cuando testifique hoy en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba.



Moro tenía de plazo hasta el martes para testificar, pero el proceso ocurre en pleno sábado post feriado al festivo del Primero de Mayo, un indicio de que la Policía Federal estaría colaborando con el magistrado del Tribunal Federal, Celso de Melo, a quien correspondió autorizar la investigación en curso.



Según analistas, Mello tiene prisa en que la pesquisa sea concluida en un plazo de sesenta días, de modo que sus resultados se conozcan antes de su renuncia legal al Tribunal Supremo, en noviembre.



Además de coronar su carrera con una acción de gran envergadura, como la eventual destitución de Bolsonaro, Mello quiere evitar la posibilidad de que sea sustituido como magistrado a cargo del caso, por otro nominado por el mandatario.



La aceleración del ritmo de la investigación conviene también a la Policía Federal, que de hecho está sin director general, porque el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Alexander Ramagen, decidido por Bolsonaro, pese a acusaciones de que se trataba de un amigo de la familia.



Analistas, políticos y parlamentarios opositores habían pedido también adelantar la pesquisa, ante el inminente riesgo de desaparición de pruebas en contra del presidente brasileño.



(Noticiero Nacional de Radio)

Artículos relacionados