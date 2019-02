Tres meses de protestas de los chalecos amarillos

Los llamados chalecos amarillos salieron a las calles de París ayer para continuar pidiendo la dimisión del presidente francés Emmanuel Macron.



Es el 14.º fin de semana consecutivo de movilizaciones y no faltó el uso de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas policiales. Con cada protesta se incrementan las denuncias por violencia policial.



Fiorina Jacob Lignier, una estudiante de filosofía, fue atacada por la Policía cuando marchaba en diciembre. Durante el ataque recibió un impacto en el ojo izquierdo y sufrió una fractura de nariz. La joven contó a la cadena rusa RT que la herida todavía le "duele mucho" el ojo y que tendrá que someterse a una operación para que se lo extirpen.



Lignier viajó desde la ciudad de Amiens con su novio, Jacob Maxime, para marchar hacia los Campos Elíseos en protesta contra el aumento de los impuestos al combustible. "Me parece que nuestra sociedad es muy injusta, creo que no hay que tolerarlo. Precisamente por eso vine a París", explica la joven. La Policía comenzó a disparar para abrir paso a los bomberos, y esto fue lo último que recuerdo, porque luego me caí, una granada me golpeó la cabeza", ha relatado.



"En Francia, uno de los países más antiguos y democráticos del mundo, no es normal que esto suceda. Nos acostumbramos a verlo en países que solemos criticar y en Francia sucede esto, es simplemente inadmisible. Tengo 20 años y no reconozco a mi país, estos no son los valores que me enseñaron en la escuela", ha aseverado.



Los detalles del fin de semana





Ayer fue el tercer mes del surgimiento de los chalecos amarillos. La marcha comenzó en Paris hacia las 11:00 horas y concluyó unas cinco horas después, de acuerdo a reportes de medios locales.



Toulouse y Bordeaux fueron las otras dos ciudades francesas donde hubo manifestaciones de importancia. El sábado, en Burdeos y Lyon, la policía lanzó gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes.



Las razones



Las protestas de los 'chalecos amarillos' estaban motivadas originalmente por el aumento planificado del impuesto sobre el combustible. Sin embargo, pese a que el gobierno de Macron anuló ese aumento de impuestos, las protestas se han convertido en un movimiento más amplio dirigido contra de las políticas oficiales y sus reformas económicas.



Esencialmente los manifestantes se quejan de los altos impuestos, de los bajos salarios y de la incapacidad de encontrar un empleo bien remunerado, al tiempo acusan a las autoridades de beneficiar solo a las personas más ricas del país.

