Trump eleva aranceles de importaciones chinas

El presidente estadounidense Donald Trump anunció un alza de aranceles para 200 000 millones de dólares en bienes de importación chinos. Y según la agencia de noticias AFP también amenazó con imponer aranceles a todas las importaciones provenientes de China, que alcanzaron la cifra de 539,500 millones de dólares en el 2018.



Trump había decidido a inicios de diciembre suspender el aumento de esos aranceles debido a la reanudación de discusiones comerciales.



“El acuerdo comercial con China avanza, pero muy lentamente, mientras ellos intentan renegociar. ¡No!”, escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter.

....of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No!