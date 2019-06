Trump llega a Londres entre protestas

El presidente estadounidense Donald Trump llegó hoy a Londres para iniciar una visita de estado de tres días al Reino Unido.



En una entrevista con el periódico Sunday Times, Trump dijo que el próximo líder británico “debería enviar al Nigel Farage como encargado conversaciones con la UE. Gran Bretaña debe abandonar la Unión Europea (UE) este año”.



"Me gusta mucho Nigel. Tiene mucho que ofrecer, es una persona muy inteligente", dijo Trump. "No lo van a traer, pero piensen lo bien que lo harían si lo hicieran. Simplemente no lo han descubierto todavía".



Asimismo, el mandatario estadounidense añadió: "Tienen que hacerlo. Tienen que cerrar el trato. Si no consiguen lo que quieren, me iría. Si no consigues un trato justo, te marchas". También instó a una postura británica más dura hacia el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.



En su reunión pactada con May, Trump advertirá a Gran Bretaña que la cooperación en seguridad podría verse perjudicada si Londres le concede a Huawei, de origen chino, un espacio en la construcción de partes de la red 5G, la próxima generación de tecnología celular. Ya el secretario de Estado Mike Pompeo, había advertido a sus socios europeos de que cambiará su "conducta" con respecto a la información que comparte con ellos si no toman medidas contra Huawei.



En su última visita al Reino Unido, en julio del año pasado, Trump golpeó al mundo político británico al criticar la negociación del 'bréxit' de la primera ministra Teresa May por ser “demasiado débil con la UE”.



Repercusiones





Jeremy Corbyn, el líder socialista del opositor Partido Laborista británico criticó a Trump por involucrarse en la política británica. "El intento del presidente Trump de decidir quién será el próximo primer ministro de Gran Bretaña es una interferencia totalmente inaceptable en la democracia de nuestro país", dijo.



También el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, comparó ayer el lenguaje que utiliza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para movilizar a sus seguidores con el de "los fascistas del siglo XX". El primer edil de la capital británica hizo esta comparación en un artículo en el dominical The Observer, un día antes del comienzo de la primera visita de Estado de Trump al Reino Unido. "El presidente Donald Trump es uno de los ejemplos más notorios de la creciente amenaza global.



La extrema derecha está en aumento en todo el mundo, amenazando nuestros derechos y libertades tan duramente ganados y los valores que han definido las sociedades liberales, democráticas durante más de 70 años", escribió Khan. "Viktor Orbán en Hungría, Matteo Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia y Nigel Farage aquí en el Reino Unido están utilizando el discurso divisorio de los fascistas del siglo XX para reunir apoyo, pero con nuevos métodos siniestros para enviar su mensaje”, añadió.



Protestas





En Reino Unido se preparan numerosas protestas por la visita de Trump.



Un globo gigante que representa a Trump como un bebé con pañales volará fuera del parlamento británico durante la visita, mientras que otros manifestantes planean un "carnaval de resistencia" en el centro de la ciudad.



"Trump viene a Gran Bretaña para conmemorar la derrota del fascismo después del Día D, mientras que al mismo tiempo persigue una agenda de extrema derecha peligrosa y aviva las llamas del odio", dijo Matt Bonner, el diseñador del globo.

Del Autor