Trump no ganará las presidenciales del 2020

2018-06-23





El asesor político y reconocido periodista del New York Times, Stanley Greenberg, está convencido de que Donald Trump no ganará las próximas elecciones de Estados Unidos, en el 2020.



Greenberg cree que Trump no saldrá reelecto, porque con su práctica política está destruyendo a un Partido Republicano que, cuando perdía sufragios, vio en el magnate un líder agresivo capaz de movilizar a muchos votantes, principalmente en zonas industrializadas y del interior del país, con su misoginia, su machismo y su estrategia antiinmigración.



Pero lo que supuso al principio una buena táctica se le está volviendo en contra a los republicanos, según explicó Greenberg en una entrevista con la agencia española de noticias EFE.



Greenberg asegura que el triunfo presidencial de Trump supuso un gran shock para el país, porque Estados Unidos es justo lo contrario a él, aunque la nación norteña ahora haya perdido la confianza del resto del mundo.



De acuerdo con el punto de vista de Greenberg, el magnate llegó al poder por una suma de varias circunstancias, entre ellas una campaña electoral "terriblemente incompetente" por parte de su competidora, Hillary Clinton; la intervención del FBI en la última semana antes de los comicios, y el supuesto importante papel que jugó Rusia.



"Pero ahora todos los datos sugieren una importante reacción contra Trump en las próximas elecciones presidenciales", señaló Stanley Greenberg, quien fue asesor político del expresidente estadounidense, William Clinton, del ex premier del Reino Unido, Anthony Blair, y del fallecido líder anti-apartheid y ex mandatario de Sudáfrica, Nelson Mandela.



El también reconocido periodista del New York Times advirtió que de una gran revancha anti Trump en las elecciones del 2020 en Estados Unidos, depende que allí No se genere un nuevo tipo de fascismo, una situación que también tendría repercusión en Europa.



Trump se dirigía precisamente este sábado hacia Nevada, para ayudar en la recaudación de fondos para Dean Heller, el único senador republicano que busca reelegirse en un estado donde la demócrata Hillary Clinton ganó en las elecciones presidenciales de 2016.



La contienda de Heller es una de las candidaturas más relevantes para el Senado este año, porque los republicanos quieren en los comicios de noviembre ampliar su actual ligera mayoría de 51 contra 49 demócratas en la cámara alta del Congreso.



Trump dará hoy un discurso importante en la convención del Partido Republicano en Nevada y sostendrá un evento aparte para promover los recortes fiscales que promulgó hace seis meses.



El magnate ya hizo campaña en Minnesota hace unos días y planea visitar Carolina del Sur y Dakota del Norte la próxima semana.



Trump retomó ayer su discurso más duro contra la inmigración ilegal en un intento de alejar el foco mediático de los niños indocumentados separados de sus familias en la frontera.



Lo hizo al recibir en la Casa Blanca a una quincena de padres, cuyos hijos fueron asesinados por indocumentados, uno de los temas que más destacó en su campaña electoral y que funciona con su base de votantes y la idea de que la inmigración irregular está relacionada con el auge de la criminalidad.



(Noticiero Nacional de Radio)