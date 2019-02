Trump: se evalúan todas las opciones contra Venezuela

Se evalúan “todas las opciones” contra el gobierno de Venezuela, reiteró una vez más el presidente estadounidense Donald Trump, afirmación que no descarta el envío de fuerzas militares.



Trump, en comentarios a medios de prensa al reunirse con el mandatario colombiano Iván Duque, añadió que “hay un número de soluciones, un número de opciones diferentes, y vemos todas las opciones”. Aseguró que supuestamente hay “muchas cosas ocurriendo en Venezuela que la gente no sabe, y hay mucho apoyo por lo que estamos haciendo… tremendo apoyo”.





Mientras tanto en el Congreso, Elliott Abrams, el representante especial para Venezuela de Trump, declaró en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. El mismo Abrams que fuera condenado formalmente por el delito de mentir al Congreso en 1991 en torno al programa ilegal para proveer armas a la contra nicaragüense y recibió un indulto por el entonces presidente George H.W. Bush, una maniobra que fuera aprobada por el procurador general de aquella época, William Barr, quien permanece ahora a la espera de ser ratificado como el próximo procurador general de la nación del norte.



En este contexto, llamó por la insubordinación de las fuerzas armadas para “apoyar al pueblo venezolano”, y festejó que el recién nombrado “embajador” del autoproclamado Juan Guiadó en Washington, Carlos Vecchio, estaba entre los invitados en el Congreso durante el informe a la nación de Trump la semana pasada.



De hecho, su pasado estaba muy presente para algunos legisladores del comité. “No entiendo por qué miembros de este comité o el pueblo estadounidense deberían de concluir que cualquier testimonio suyo hoy día será veraz”, declaró la representante Ilhan Omar, la primera somalí-estadounidense y una de las dos primeras mujeres musulmanas en el Congreso.



Omar también recordó que Abrams había descartado por supuesta “propaganda comunista” reportes de la masacre de 800 personas, incluyendo niños y mujeres, en El Mozote en El Salvador, entre otras violaciones masivas de derechos humanos en la región.



La sesión fue interrumpida en diferentes oportunidades por activistas antiguerra de la organización Código Rosa quienes denunciaron a Abrams como “criminal de guerra”.



Varios demócratas, quienes poseen el control de la cámara baja- expresaron su oposición a cualquier intervención militar a la nación latinoamericana ordenada por el presidente. “La intervención militar no es una opción. El Congreso decide cuándo, dónde y cómo se emplea a los militares estadunidenses alrededor del mundo, y el Congreso no apoyaría una intervención militar en Venezuela”, expresó el presidente del comité Eliot Engel.



Maduro: Venezuela no se rinde



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que su país no se rinde ante el imperialismo. "Señor Donald Trump, Venezuela no se rinde ante el imperialismo, sigue adelante su rumbo de dignidad, de rebeldía, de respeto ¡Nunca jamás!", expresó durante una reunión de trabajo desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.



Además, destacó que el presidente estadounidense jamás ha ayudado a nadie, sino que "manda cohetes y misiles y le quita el dinero a los demás".

#EnVivo 📹 | “Cuándo Donald Trump ha ayudado a alguien, lo que manda es cohetes y mísiles y le quita el dinero a los demás. Por qué Donald Trump no ayuda a los 40 millones de pobres que hay en EEUU que no tienen vivienda, educación, trabajo, salud”, manifestó @NicolasMaduro pic.twitter.com/UKuOQKbSiC — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 13 de febrero de 2019

"Por qué Donald Trump no ayuda a los 40 millones de pobres que hay en Estados Unidos que no tienen vivienda, educación, trabajo, salud”, cuestionó el dignatario.



Maduro reafirmó que Venezuela logrará superar las medidas impuestas por gobiernos imperialistas que pretenden desestabilizar la economía del país a través de bloqueos comerciales y financieros. “El camino de la Venezuela abierta al futuro es el trabajo de la productividad, de la independencia, de la dignidad y de los resultados concretos en función de la satisfacción de necesidades de nuestro pueblo”, manifestó.



El jefe de Estado venezolano realizó un llamado a todos los sectores económicos del país para concretar una gran alianza productiva que permita satisfacer las necesidades de la población. “Llamo a todos los sectores económicos, empresariales, productivos de Venezuela a sellar una gran alianza por Venezuela, una gran alianza productiva, de estabilidad económica, de satisfacción de las necesidades con nuestro esfuerzo, esfuerzo generoso, digno y heroico”, dijo.



Asimismo, enfatizó que la nación suramericana debe producir todo lo que necesita y convertirse en exportadora de alimentos con el fin de diversificar la economía productiva.

