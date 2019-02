Trump y sus distorsiones del Estado de la Unión (+Video)

El presidente tuvo que retrasar una semana su discurso sobre el Estado de la Unión debido al cierre administrativo del Gobierno por el pulso que sostiene con los demócratas a cuenta

de la construcción de un muro contra la inmigración en la frontera con México que impulsa Trump. Foto: Tomada de AFP.



La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, comentó que “llevará días verificar todas las tergiversaciones que el presidente hizo esta noche", en alusión al segundo discurso sobre el Estado de la Unión, pronunciado por Donald Trump.



Sin embargo, no harán falta días para detectar las declaraciones falsas, dudosas o exageradas del mandatario, pues la prensa estadounidense se encargó rápidamente de verificarlas y ya identificó casi una treintena de afirmaciones selectivas con las que Trump volvió, una vez más, a jactarse de ser el mejor presidente estadounidense de los últimos tiempos.



Los medios de comunicación estadounidenses comprobaron cómo Trump se valió de la distorsión, las cifras infladas y las medias verdades, cuando habló de un milagro económico en el país; recordó las amenazas que, a su juicio, supone la inmigración ilegal; prometió retirar a las tropas estadounidenses de Siria y Afganistán, y volvió a culpar a Rusia de violar el Tratado de Limitación de Misiles de mediano y corto alcance.





La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el vicepresidente de EE UU, Mike Pence, aplauden el discurso de Donald Trump. Tomado de AFP.



En su discurso, Trump aseguró que gracias a él, Estados Unidos evitó una posible guerra con Corea del Norte, garantizó que Irán no va a obtener armas nucleares, se atribuyó la derrota del Estado Islámico en Irak y Siria, utilizó información de forma selectiva para ilustrar una caída en el precio de los medicamentos, inédita en los últimos 50 años y cuando prometió al país notables beneficios con un el nuevo acuerdo de libre comercio con Canadá y México, que no se ha aprobado, y podría no serlo, y que en todo caso solo supone pequeños cambios en el viejo pacto.



En un análisis puntual de algunos de los temas señalados, la prensa estadounidense se enfocó en las exageraciones de Trump relativas al asunto migratorio, cuando alertó de una nueva crisis en la frontera sur de Estados Unidos, donde la ausencia de leyes amenazan la seguridad y el bienestar financiero de los estadounidenses, según afirmó.



Los análisis determinaron que Trump exageró también el vínculo entre inmigración y delincuencia, pues casi todas las investigaciones muestran que los inmigrantes legales e ilegales tienen menos probabilidades de cometer delitos que los estadounidenses.





Donald Trump da la mano a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, antes de pronunciar su segundo discurso sobre el estado de la Unión. Al lado de Pelosi el

vicepresidente de EE UU, Mike Pence.



Sobre la afirmación de Trump de que las detenciones de la patrulla fronteriza en el sector de San Diego cayeron un 96 % de1986 al 2017, un período en el que se construyeron muros, la prensa estadounidense replicó que la persecución trasladó los cruces ilegales a los desiertos de Arizona, una zona más remota y menos controlada y le recordó al magnate que un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno admitió en el 2017 que Estados Unidos No tiene cifras que demuestren que las vallas han contribuido a la seguridad fronteriza.



No obstante, Trump remarcó en su discurso sobre el Estado de la Unión que construirá un muro fronterizo, pese a ser una fuente de división en el país, pues los demócratas rechazan las exigencias del presidente de que aprueben el financiamiento para erigir esa barrera.



El consenso entre los medios de comunicación que analizaron el discurso de Trump sobre el Estado de la Unión, es que, una vez más, la alocución del jefe de la Casa Blanca estuvo repleta de declaraciones falsas, dudosas o exageradas, que ya fueron verificadas en varias ocasiones, pero el magnate se empeña en repetirlas.



