Un Sí del Congreso peruano a la moción de vacancia contra Kuczynski





El Pleno del Congreso aprobó por mayoría la admisión de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski por permanente incapacidad moral. Con 87 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones, el Pleno admitió el pedido multipartidario presentado por cinco bancadas.



Según declaraciones a la prensa de la Mesa Directiva del Congreso, Luis Galarreta, aseguró que había una fecha tentativa para citar a Kuczynski. Luego se confirmó para los próximos días.



Así la Junta de Portavoces del Congreso acordó que el próximo jueves 22 de marzo se desarrolle la sesión de debate el pedido de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski por permanente incapacidad moral.



De esta manera, el jefe de Estado deberá acudir dicho día desde las 10 a.m. junto a su abogado, Alberto Borea, para dar, nuevamente, su descargo ante el Congreso.



Habría que subrayar que para que prospere el pedido de aprobación de la vacancia presidencial se requieren de 87 votos.







Cinco bancadas habían suscrito el pedido con el objetivo de vacar a PPK por las constantes negativas sobre los nexos que tuvo con la constructora Odebrecht, pese a las evidencias reveladas, por lo cual han considerado que él entró en contradicciones.



Es la segunda vez que el presidente Kuczynski se presente ante el Congreso por la vacancia en menos de tres meses. En diciembre del año pasado, el jefe de Estado acudió y se defendió ante la moción por destituirlo, la cual, finalmente, no prosperó.



Kuczynski está siendo cuestionado desde que en diciembre, Odebrecht reveló que había pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a empresas ligadas a él mientras era ministro del presidente Alejandro Toledo (2001-2006).



El mandatario logró no ser destituido en el juicio de diciembre. La moción había sido impulsada por el partido de Keiko Fujimori, pero fracasó por la sorpresiva abstención de diez legisladores encabezados por Kenji, el hermano díscolo de Keiko. Pocos días después, Kuczynski indultó a Alberto Fujimori, padre de Keiko y de Kenji, preso por delitos de lesa humanidad. Ello pareció indicar que que había negociado su continuidad a cambio de la libertad del ex dictador. Según las agencias EFE, AFP y REUTERS Kuczynski respondió ayer en el palacio de gobierno un interrogatorio conducido por el fiscal que investiga un presunto soborno de Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo.



Si Kuczynski dejara el poder sería el cuarto presidente peruano destituido por "incapacidad moral" desde la fundación del país, en 1821.



Del Autor