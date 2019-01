Una mirada a Venezuela

El diputado venezolano Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, luego se ser “juramentado” el pasado 5 de enero como máximo representante de la Asamblea Nacional (AN).



Durante las últimas horas el presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan José Mendoza, ratificó la inconstitucionalidad de las actuales acciones que emita la AN. Ningún otro poder puede asumir las facultades del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros y que ya se ha precisado en el dispositivo N° 10 del fallo N° 02-2017 y ratificado por la decisión N°03-2019, que cualquier acto o acción de la AN será nula.



De esta manera, Mendoza ha exhortado al Ministerio Público (MP) a ubicar a los responsables que han fallado directamente en los artículos 233, 139, 138 y 137, con las facultades del Ejecutivo Nacional, advirtiendo directamente que son responsables la junta directiva de haber anunciado ante la comunidad internacional algún tipo de representantes de admisiones diplomáticas, puesto que esto le corresponde al Jefe de Estado venezolano.



El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela había declarado en desacato el 5 de enero de 2016 a la AN por juramentar a tres diputados de la autodenominada Mesa de la Unidad (MUD) electos por el estado Amazonas (sur), luego de ser suspendidos provisionalmente por irregularidades de votos en esa región.

Ante las fuerzas intervencionistas que amenazan a la Patria Bolivariana, ratificamos el espíritu antiimperialista del Comandante Chávez, quien un día como hoy, hace 17 años, exigía respeto a nuestra soberanía, “Nos corresponde a nosotros los venezolanos, definir nuestro destino”. pic.twitter.com/Wp9XqzuKc0 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 24 de enero de 2019

No puede obviarse que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por medio del artículo 336.7, determina que la Sala Constitucional tiene la potestad de "declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección".



Las reacciones



Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Dinamarca, Paraguay y Perú expresaron su reconocimiento a Guaidó. También en un mensaje en Twitter (en francés y español), el presidente francés Emmanuel Macron expresa que "Europa apoya la restauración de la democracia" después de lo que llama “elección ilegítima de Nicolás Maduro en mayo de 2018".

Después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro en mayo de 2018, Europa apoya la restauración de la democracia. Aclamo la valentía de centenas de miles de Venezolanos que caminan por su libertad. https://t.co/beTSGVuAyd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 de enero de 2019

Por su parte, México y Bolivia respaldan a Maduro. Además, el portavoz de la Cancillería iraní Bahram Qasemi afirmó que su nación apoya al legítimo gobierno venezolano ante cualquier intervención extranjera en “los asuntos internos del país o cualquier acción ilegal o antipopular, como los intentos de llevar a cabo golpes de Estado".



Las autoridades de China llamaron a oponerse a la injerencia externa, mantener la calma y encontrar un acuerdo político por las vías pacíficas en el marco de la Constitución.



El jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó la postura de su Gobierno durante una llamada telefónica a su homólogo venezolano.



Y desde Rusia, la portavoz de la Cancillería, María Zajárova, señaló que en los acontecimientos de Venezuela se puede apreciar "cómo la progresista comunidad occidental trata realmente el derecho internacional". Al tiempo, Andréi Klímov, senador del Consejo de la Federación Rusa, añadió que no se prevé ningún cambio en la política exterior de Moscú con respecto al país suramericano con el cual tiene relaciones comerciales y políticas.



Y también el gobierno de Cuba, expresó su apoyo a Maduro.

Por su parte, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Gleisi Hoffmann, expresó que América Latina podría vivir una guerra en Venezuela debido a la arrogancia de Estados Unidos. "Empezamos hoy en América Latina el camino de los conflictos que tanto repudiamos en otros continentes; Libia, Irak, Siria son recuerdos actuales de las decisiones arrogantes de Estados Unidos y sus socios políticos", escribió en su cuenta de la red social Twitter la máxima dirigente del principal partido de la izquierda brasileña.



En ese contexto, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, expresó que los militares no aceptarán "a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses", luego de que el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamara esta misma jornada como presidente interino. "El desespero y la intolerancia atentan contra la paz de la Nación. Los soldados de la Patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley", dijo el funcionario en su cuenta de Twitter.

El ministro del Poder Popular para la Defensa, @vladimirpadrino, ratificó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no aceptará “a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses" https://t.co/CvhEPcfZ9X #LealesSiempreTraidoresNunca pic.twitter.com/aumxcNsN8y — Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) 23 de enero de 2019

