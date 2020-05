Vaticina experto estadounidense un empeoramiento de la crisis sanitaria, si el gobierno de Trump no actúa decididamente para impedir un rebrote del coronavirus

2020-05-14





Estados Unidos enfrentará este año el invierno más oscuro de la historia moderna a menos que las autoridades actúen decididamente para impedir un rebrote del coronavirus, lo asegura el experto en inmunología, Rick Bright, un médico que dice haber sido despedido tras advertir al gobierno del presidente Donald Trump que se preparase para la epidemia.



Bright hizo su predicción sobre un futuro empeoramiento de la crisis sanitaria en la nación norteña, mediante un testimonio preparado para su comparecencia de este jueves ante la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.



En el alegato publicado en el portal de Internet del panel del órgano legislativo, Bright previno que el momento propicio para actuar está pasando, y si Estados Unidos no desarrolla una respuesta nacional coordinada, fundamentada en la ciencia, la epidemia ería mucho peor y prolongada, causando enfermedad y muertes sin precedentes.



Bright vaticinó el hecho innegable de que habrá este otoño un resurgimiento de la COVID-19, complicando considerablemente los desafíos de la influenza o gripe estacional y aumentando de manera sin precedentes la carga sobre el sistema de salud estadounidense.



“Sin una clara planificación e implementación de las medidas que yo y otros expertos hemos esbozado, el invierno de 2020 será el más oscuro en la historia moderna de Estados Unidos", alertó Bright en el análisis que presentará hoy ante la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.



Bright denunció hace unos días que se convirtió en blanco de críticas cuando exhortó a tomar medidas para invertir en el desarrollo de una vacuna y abastecerse de suministros médicos.



Una agencia federal de supervisión encontró “bases razonables” de que el experto en inmunología fue despedido de su puesto como director de la Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado, tras haber dado la voz de alarma en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, sobre la amenaza del coronavirus.



En su reporte sobre el tema, la agencia noticiosa AP informó que se prevé que algunos aspectos de la queja de Rick Bright sobre la forma como el gobierno de Trump manejó la crisis en un principio, sean respaldados por el testimonio de un ejecutivo de una compañía que fabrica mascarillas.



Trump describió al despedido Bright como una persona contrariada, mientras en las últimas horas calificó de inaceptable la advertencia del principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, sobre los peligros de reabrir la economía demasiado rápido.







En su testimonio del pasado martes ante el Senado, Fauci advirtió que la premura por levantar el cierre de tiendas y las órdenes de confinamiento podría causar un retroceso, acarreando más muertes y sufrimiento, y complicando las gestiones para reactivar la economía.



Fauci instó a los estados a seguir las recomendaciones de los expertos en salud de esperar a que haya señales de remisión, incluyendo una disminución del número de nuevas infecciones, antes de reanudar las actividades.



Previo al impacto de la epidemia, Trump había hecho de la fortaleza de la economía uno de los puntos centrales de la agenda para su reelección en los comicios de noviembre, y con esa mira, alienta ahora una recuperación a marcha forzada del aparato productivo del país, mediante la reapertura de los negocios.



Debido a su deseo de reabrir la economía, Trump ha exigido a los estados que levanten las restricciones, y muchos gobernadores ya lo están haciendo de manera gradual, pero los consumidores se muestran cautelosos de volver a los restaurantes, los eventos sociales y las competiciones deportivas, según reporta la agencia noticiosa AP.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió este jueves en que los países deben seguir alerta, aunque se dispongan a aliviar las restricciones activadas para combatir la pandemia del coronavirus.



Según el director de la OMS para el Pacífico Occidental, Takeshi Kasai, la reapertura de la economía no debería acelerarse y debe hacerse con cautela, hasta que se cree una nueva normalidad en la que no tengamos que elegir entre la salud y el modo de vida.



Kasai recomendó a los gobiernos que fortalezcan sus sistemas sanitarios y adopten medidas de detección temprana, aislamiento y rastreo de contactos, para asegurar que están listos ante la posibilidad de un brote comunitario a gran escala.



Si hay un repunte de casos, las autoridades deben están preparadas para volver a adoptar medidas estrictas, ya que toda la población está en peligro hasta que se desarrolle una vacuna, de acuerdo con el funcionario de la Organización Mundial de la Salud.



(Agencia Cubana de Noticias)