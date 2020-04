El nuevo coronavirus podría convertirse en un catalizador para la creación de un nuevo orden mundial

El coronavirus podría convertirse en un catalizador para la creación de un nuevo orden mundial en un momento en que Estados Unidos y la Unión Europea flaquean a la hora de responder a la pandemia.



Así lo considera Mehmet Ali Guller, conocido periodista y politólogo turco, en declaraciones a la agencia rusa de noticias Sputnik, a la que explicó que la crisis del nuevo coronavirus acelerará el proceso de creación de un nuevo mundo multipolar en el que nada será igual. Guller opinó que la pandemia ha revelado la complejidad de la situación humanitaria en el Mundo, y comparó que mientras Estados Unidos y la Unión Europea han cerrado sus fronteras, China, Cuba y Rusia se movilizan para contrarrestar el virus ayudando a otras naciones.



En opinión de Guller, hay dos explicaciones para eso en primer lugar, se hace evidente que, en ciertos momentos críticos, los países que se consideran desarrollados no son, de hecho, muy desarrollados y, en segundo lugar, existen diferencias fundamentales entre Estados Unidos y la Unión Europea que afirman que “las ganancias son lo primero y otros países que dan prioridad a la salud y a los intereses humanos".



A la pregunta de Sputnik sobre qué empuja a China, Cuba y Rusia a ayudar, por ejemplo, a Italia, el politólogo turco comentó que el Grupo de los Siete países más industrializados del mundo y las naciones de la UE flaquean, pero Beijing y La Habana son estados socialistas y Moscú también conserva rasgos de herencia de la Unión Soviética.



Guller destacó el ejemplo de la Mayor de las Antillas, que tiene que hacer frente al bloqueo de Estados Unidos, pero demostró lo fuerte que es, al acoger a un crucero británico al que ningún país dejaba entrar por tener pasajeros con el coronavirus a bordo. En sus declaraciones a la agencia noticiosa rusa Sputnik, Guller remarcó que el sistema capitalista no fue capaz de resolver una emergencia, ya que se centra principalmente en obtener ganancias.



El periodista turco llama la atención también que los Estados que viven dentro del capitalismo han generado avances tecnológicos, creado armas y misiles más modernos, pero para sus propios ciudadanos no tienen mascarillas ni aparatos de ventilación artificial. En cambio, el sistema socialista se basa en la idea de que lo más importante es una nación, una sociedad y su bienestar, y toma todas las medidas necesarias para protegerlos, apuntó Guller.



A su juicio, la epidemia ha demostrado una vez más que el liderazgo mundial de Estados Unidos es parte del pasado y el globalismo neoliberal ha fracasado. Guller se hace eco de cómo representantes clave del gobierno de Donald Trump ahora mismo están apelando al presidente estadounidense a que coopere con China.



"Se dan cuenta de que sin la cooperación con el gigante asiático, Estados Unidos carece de posibilidad alguna de salir de esta crisis a gran escala”, según Guller.







El politólogo vaticina que la actual epidemia acelerará el proceso de deshegemonización mundial, poniendo fin a la idea de la globalización y colocando en primer plano la noción de estados nacionales. La nueva realidad acelerará la formación de un mundo multipolar, y en esas condiciones, los actores euroasiáticos influyentes como Rusia, China y la India podrán formar un nuevo equilibrio de poder y un sistema que sustituirá al modelo eurocéntrico, de acuerdo con el parecer del periodista turco.



En el contexto de la pandemia y la geopolítica en torno a ella, el Ministerio de Exteriores de China ya acusó este jueves a funcionarios estadounidenses de realizar comentarios desvergonzados con los que intentan culpar al gigante asiático por el coronavirus.



La portavoz de la cancillería china, Hua Chunying, reiteró hoy que su país ha sido transparente a la hora de informar del brote de coronavirus y reclamó a Washington que deje de politizar un problema de salud y se concentre en la seguridad del pueblo estadounidense.



Entre tanto, el ministerio de relaciones exteriores de Rusia denunció este jueves que algunas fuerzas políticas de Occidente tienen como objetivo aprovechar la situación epidemiológica en Venezuela para realizar un golpe de estado.



La portavoz de la máxima dependencia diplomática rusa, María Zajárova, censuró que varios países se guían por la coyuntura política, por el deseo de aprovechar la difícil situación epidemiológica en el mundo y en el país sudamericano.



A su vez, el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, respondió este jueves a las declaraciones de Donald Trump, que acusó a Teherán de planear un ataque furtivo contra las tropas o activos de Washington en Irak".



"No se deje engañar de nuevo por los belicistas habituales", exhortó Zarif a Trump, al tiempo que le aclaró que la República Islámica tiene amigos, no representantes, a diferencia de Estados Unidos, que miente, engaña y asesina subrepticiamente.



El canciller iraní remarcó que su país solo actúa en defensa propia y abiertamente, no empieza guerras, pero da lecciones a quienes las hacen.



