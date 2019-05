Venezuela anuncia elecciones de la Asamblea Nacional

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció la convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional (AN).



"Vamos a hacer elecciones, vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional", afirmó durante un acto en el Palacio de Miraflores de Caracas.



Según Europa Press por el momento la oposición no ha descartado participar en esta votación como ha hecho en anteriores ocasiones.



En 2016 una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia declaró "nulos absolutamente" todos los actos de la AN que "se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos" sujetos a una medida cautelar que les impedía tomar juramento. Al tiempo ordenó la retirada de los tres diputados opositores que habían jurado a pesar de que pesaba sobre ellos una sentencia del máximo tribunal que les suspendía de sus cargos. La oposición, sin embargo, se opuso a aceptar la sentencia y los juramentó. Dos años después, en enero de 2018, el presidente de la AN, Juan Guaidó, se autoproclamó "presidente encargado" del país invocando supuestamente la Constitución.



Las afirmaciones de Maduro



Maduro ratificó su voluntad de establecer un diálogo con la oposición, en referencia a la mediación que se realiza en Noruega. "Sí a la paz, sí al diálogo, sí al desarrollo", dijo el jefe de Estado en un acto en el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno), lugar al cual llegó una marcha en conmemoración del primer aniversario de su triunfo en las elecciones del pasado 20 de mayo de 2018.



"Vamos a elecciones de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo, quién tiene los votos. Asumimos el reto, vamos para buscar una solución pacífica, democrática y electoral", añadió ante sus seguidores.



"Vamos a medirnos electoralmente, vamos a hacer elecciones, vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años para ver quién tiene los votos, quién tiene el pueblo, para ver quién gana", reiteró el presidente.



Nicolás Maduro fue reelecto el 20 de mayo de 2018 con más del 67 por ciento de votos, mientras que el candidato opositor en aquella oportunidad Henri Falcón obtuvo 21.1 por ciento de los sufragios. El presidente asumió para el periodo 2019-2025.



Vigencia de la Asamblea Constituyente hasta 2020





Durante las últimas horas, la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó por unanimidad su vigencia hasta al menos el 31 de diciembre del año 2020.



La propuesta fue realizada por el constituyente Pedro Carreño, quien planteó: “Quiero solicitar en esta sesión aprobar la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, Poder Plenipotenciario y símbolo de voluntad democrática, al menos hasta el 31 de diciembre de 2020”.



Según Venezolana de Televisión, el constituyente Hermann Escarrá explicó que, al apoyar la propuesta, “lo que estamos haciendo es un acto de responsabilidad histórica, porque nosotros no hemos venido aquí para un tránsito superficial, sino para restaurar la paz, defender al pueblo de Venezuela”. Añadió que en el país latinoamericano desde 1811 hasta 1999 se han producido 27 constituciones y 1 estatuto constitucional, pero la única Carta Magna aprobada por el pueblo es la Bolivariana.



La actual ANC fue elegida el 30 de julio de 2017 en medio de focos violentos que fueron promulgados por la derecha venezolana y se instaló formalmente en agosto de aquel mismo año.

