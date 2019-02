Venezuela duplicará sus exportaciones de petróleo a la India

La empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) duplicará sus exportaciones de crudo a la India en medio de las sanciones impuestas recientemente por el gobierno de Estados Unidos al sector petrolero venezolano.



“Estaremos enviando todo el petróleo que necesita la India”, indicó el ministro de petróleo y titular de PDVSA, Manuel Quevedo en su visita al país surasiático donde participó en la 13ª Conferencia Internacional de Petróleo y Gas (Petrotech2019).



“Hemos sostenido un encuentro muy productivo, donde vamos a seguir trabajando a través del intercambio en materia de petróleo y los productos para la producción de crudo con la India”, detalló el ministro.

Cabe recordar que la India es el segundo comprador de petróleo venezolano después de Estados Unidos, y adquiere más de 300.000 barriles por día. Además conserva importantes inversiones en el sector energético de la nación suramericana y explota hidrocarburos junto al estado en empresas de tipo mixtas.



Estados Unidos había amenazado a la India



John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió hoy que Estados Unidos "no se olvidará" de aquellos países y compañías que hagan negocios con el crudo de Venezuela, en referencia a la visita a la India del ministro de Petróleo venezolano, Manuel Quevedo.



"No nos olvidaremos de las naciones y compañías que apoyen el robo de los recursos venezolanos por parte" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, escribió Bolton en su cuenta oficial de la red social Twitter.



"Estados Unidos seguirá usando todos sus poderes para preservar los activos del pueblo venezolano, y alentamos a todos los países a trabajar juntos para hacer lo mismo", añadió.

