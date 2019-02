Venezuela en las noticias

Congresistas demócratas de Estados Unidos rechazaron las declaraciones del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, al aceptar una intervención militar en Venezuela.



“Nosotros haremos todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario”, fueron las declaraciones de Guaidó que avivaron las críticas en legisladores estadounidenses.



Así, el congresista Ro Khanna, a través de su cuenta en la red social Twitter, recordó que al “presidente encargado”, y presidente de la Asamblea Nacional, organismo en desacato desde 2016, no le corresponde decidir ese tipo de medida.

Mr. Guaido, you can proclaim yourself leader of Venezuela but you don’t get to authorize US military interventions. Only the US Congress can do that. We will not. https://t.co/rbPldFOnOZ