Viola EEUU el derecho internacional al irrumpir en embajada venezolana

La policía estadounidense irrumpió desde las últimas horas la embajada venezolana en Washington, en la que entregaron un documento de desalojo a los activistas que se encuentran allí desde mediados de abril.



A los representantes de organizaciones estadounidenses como Code Pink (Código Rosa) y Popular Resistance (Resistencia Popular) que se encuentran en la instalación les ha sido bloqueado el suministro de alimentos. El propósito de esos activistas es impedir la entrada de los delegados del líder opositor venezolano Juan Guaidó y custodiar el recinto tras la salida de los últimos diplomáticos venezolanos el 24 de abril. "Todavía estamos acá, hoy es otro día en el que Juan Guaidó no es presidente y Nicolás Maduro sí. No me importa que me arresten", expresó Kevin Zeese, codirector de la organización Resistencia Popular, envuelto en una manta.





Por su parte, Brian Becker, director nacional de Answer Coalition, agrupación que respalda a los activistas, indicó que los que permanecen dentro de la sede diplomática no saldrán voluntariamente, ya que la ocupan porque consideran a Maduro como el único presidente legítimo de Venezuela.



A esta hora persisten las denuncias acerca de la colaboración de la Policía y de fuerzas del servicio secreto estadounidense en el asedio a la legación diplomática.



El corte del suministro eléctrico fue otra de las medidas de presión. De igual forma, el servicio de agua fue limitado desde el exterior.



Carlos Vecchio, a quien Estados Unidos reconoce como el embajador de Venezuela, escribió en su cuenta de la red social Twitter que pronto se anunciarían los "próximos pasos".



Violaciones por parte de Estados Unidos





Según el artículo 22 de la Convención de Viena, los locales de la misión diplomática no pueden ser penetrados por agentes del Estado receptor sin consentimiento del jefe de la misión, por lo que solo podrían entrar en la embajada con autorización de los representantes diplomáticos de Venezuela en el país. De esta manera, Estados Unidos viola el derecho internacional.



Ello se une a otras acciones que han buscado violar la soberanía de la nación latinoamericana. Recientemente, la Armada Nacional Bolivariana (ANB) informó acerca de una incursión marítima en la que el buque USCG James, que opera en el Mar Caribe adscripto a la Guardia Costera estadounidense ingresó sin autorización a "zona económica exclusiva" venezolana.



Sin dudas el hostigamiento a la legación diplomática es parte de la agenda de agresión que ejecuta Washington contra Venezuela.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha autorizado la entrada de policías al edificio de la antigua Embajada en Washington. Esta intromisión es una violación más del derecho internacional por parte de autoridades de EEUU y una agresión contra Venezuela. — Carlos Ron (@CarlosJRonVE) 13 de mayo de 2019

