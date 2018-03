Vuelve a fallar la justicia contra Lula

El tribunal en segunda instancia que condenó al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a 12 años de cárcel por supuesta corrupción, rechazó ayer los recursos presentados por la defensa.



Los tres magistrados de la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre (TRF4) desestimaron por unanimidad los recursos presentados por los abogados de Lula.



Según la agencia española EFE, Lula no podrá ser detenido hasta el próximo 4 de abril, cuando la Corte Suprema analice un hábeas corpus presentado por la defensa, y que alega que el encarcelamiento no puede materializarse hasta que se agoten todos los recursos posibles en instancias superiores.



Recuérdese que el exmandatario (2003-2010) fue condenado el pasado 24 de enero en segunda instancia a 12 años de prisión por los delitos de supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero.



Luego del fallo del TRF4, la defensa de Lula presentó lo que se conoce como “embargo de declaración”, un recurso en el que se solicita un esclarecimiento de la decisión judicial, pero que no puede modificar el contenido de la sentencia.



Esa apelación fue rechazada hoy por los tres magistrados del TRF4, que ratificaron la sentencia y abrieron el camino para que el juez de primera instancia Sergio Moro determine la prisión del líder del Partido de los Trabajadores (PT).



Lula de gira





A pesar del difícil contexto, Lula prosiguió su gira por el sur del país para defender su inocencia y denunciar la persecución judicial en su contra. También se ha postulado como candidato del Partido de los Trabajadores para las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre, no obstante su carrera electoral puede ser impedida por la Justicia electoral, pues existen normas que impiden que un condenado en segunda instancia pueda optar a un cargo electivo.



Recientemente la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, denunció que milicias con características fascistas amenazan la gira protagonizada por Lula en el sur de Brasil.



Hoffmann aseguró que la integridad física de Lula y también de su sucesora en el cargo, la expresidenta Dilma Rousseff, está amenazada por esos grupos formados por la extrema derecha.

A caravana tem sido um sucesso, apesar dos ataques da extrema direita. Mas isso não nos impede de continuar. Muito pelo contrário. As dificuldades nos fazem mais fortes pra enfrentar os ataques a nossa democracia. #LulaPeloParana #LulaPeloSul pic.twitter.com/0j4Ufu8ltZ — Gleisi Hoffmann (@gleisi) 27 de marzo de 2018

“La situación es grave, está en juego el derecho de ir y venir de dos expresidentes de la República”, sostuvo la presidenta de la formación, en la localidad de Santa María, en el estado de Río Grande do Sul.



“La seguridad de Lula y Dilma es responsabilidad del Estado brasileño”, resaltó. “No podemos admitir que milicias de derecha con prácticas fascistas, que utilizan armamento, puños americanos, vayan encima de los manifestantes”, añadió.



Luiz afirmó que "la democracia en Brasil no es la regla, sino la excepción", tras conocer que el tribunal en segunda instancia rechazó los recursos presentados por su defensa. "Descubrí con el golpe que la democracia en ese país es algo temporal.



No es la regla, sino la excepción", declaró Lula en un acto en Foz do Iguazú, en el marco su gira por el sur de Brasil.



"Yo no estoy por encima de la ley. La única cosa que quiero es que los jueces se entreguen al mérito de mi proceso", sostuvo el ex mandatario ante sus seguidores.



Por otro lado, en San Pablo, una veintena de personas a favor de Lula se manifestó durante el juicio del TRF4 en el corazón financiero de la ciudad, la Avenida Paulista, para pedir la libertad del ex presidente.





El exmandatario recorrerá 17 ciudades de los tres estados del sur de Brasil para conversar con la población sobre las demandas sociales de cara a las elecciones, en las que quiere ser candidato.



Esta es la cuarta gira que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) realiza en los últimos meses, tras las que hizo en agosto por varias ciudades, la de octubre por el estado de Minas Gerais y la de diciembre por Río de Janeiro y Espíritu Santo.

