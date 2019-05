Vuelve hoy el pueblo a las calles en defensa de la Revolución

Un día después de fracasar una nueva intentona golpista de Estados Unidos y la ultraderecha opositora en Venezuela, los defensores de la Revolución Bolivariana saldrán a las calles este miércoles para celebrar el Primero de Mayo, pero también para enfrentar cualquier maniobra de los enemigos del Chavismo.

Como en anteriores intentos de derrocar al presidente, Nicolás Maduro, Washington y el líder opositor, Juan Guaidó, fueron vencidos ayer por la unidad cívico-militar revolucionaria, pero hoy pretenden aprovechar la jornada del primero de Mayo para movilizar a sus huestes.



Por video, Guaidó exhortó a una nueva ronda de protestas masivas de la oposición, apostando una vez más a que sus partidarios llenen las calles, cuando las movilizaciones más recientes, incluidas las que promovió como parte de la intentona golpista, fueron minúsculas, frente a las concentraciones multitudinarias del Chavismo.



Pese a que la realidad lo desmiente, Guaidó aseguró que los opositores siguen con más fuerza que nunca y que el presidente, Nicolás Maduro, No tiene apoyo del pueblo de Venezuela ni de sus fuerzas armadas.

