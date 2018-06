Algunos remedios fáciles para dejar de fumar (+Audio)





Para dejar el hábito de fumar hay muchas estrategias. Una de ellas se basa en el principio del creador de la homeopatía, el alemán Samuel Hahnemann, con el ¨principio de que lo similar cura lo similar¨.







El remedio ha sido muy utilizado por su aprobada eficacia. Consiste en desbaratar por la noche un cigarro y echar todo su contenido en vaso con agua potable; se tapa para que no le entren insectos y por la mañana debe colarse con una tela antiséptica. Esa agua cargada con nicotina debe tomarse. No se debe fumar en el día, como aconseja el Doctor William Haedo, quien era Jefe del Grupo nacional de gastroenterología en el Ministerio de Salud Pública.



Es un remedio, repito, que se basa en usar una cuestión que es dañina pero que actúa favorablemente para evitar que se continúe utilizando ese hábito tan dañino para la salud humana. Debe repetirse el procedimiento varias veces, y lo demás está en la voluntad de la persona.







Hay otra opción proveniente de la Asociación del Hombre y la Naturaleza que consiste en horadar un limón. Se le hace un huequito al limón en la punta, se le quita un poco la cáscara para que no le afecte la piel y debe apretarse y chupar el líquido varias veces en el día. Según la Fundación Antonio Núñez Jiménez la persona deja de fumar.



Escuche en audio la sección "Medicina Natural y Tradicional"