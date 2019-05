Alimentos que combaten el estrés, la ansiedad y la depresión





La vida moderna trae aparejados padecimientos como el estrés, la ansiedad y la depresión que se presentan de forma ligera, moderada o severa con el consabido daño a la salud de las personas.



El estrés conlleva a sentir una dispersión y nerviosismo que invalida una atención adecuada para realizar acciones de forma concreta; por su parte, la ansiedad causa angustia e inquietud; mientras que la depresión anula el ánimo, los deseos de emprender tareas y una evidente tristeza, entre otros síntomas.



Por suerte para quienes sienten los molestos males existe un grupo de alimentos que los atenúan como las sardinas: el pescado azul es rico en Omega Tres, asociado a una mejora del humor y una buena acción antiinflamatoria. De acuerdo con un estudio realizado, personas con depresión mejoran mucho tras consumirlo.



Por otra parte, investigadores canadienses descubrieron la falta de vitamina B6 en pacientes con síntomas de depresión; los garbanzos, por ejemplo, son muy buena fuente de este elemento esencial.







Las espinacas son ricas en magnesio, mineral que ayuda a controlar los niveles de cortisol y a promover la sensación de bienestar, en tanto las naranjas, de abundante vitamina C reduce la presión sanguínea y baja el cortisol, hormona del estrés.



Un estudio japonés muestra que una alta ingesta de fibra proveniente de las verduras y los frutos ayuda a controlar la depresión, mientras que el aguacate es rico en vitamina B, buena para los nervios y las células cerebrales. Su falta está asociada muchas veces a la ansiedad. Se recomienda comerlo en grandes cantidades.



El brócoli tiene infinitos beneficios, pero no hay ninguna otra verdura que contenga más cromio que ésta; este alimento juega un papel más que importante en la síntesis de la serotonina, norepinefrina y melatonina, neurotransmisores asociados al bienestar.



Los frijoles negros son ricos en magnesio y ácido fólico, dos de los nutrientes asociados a la prevención de la depresión; una dieta rica en magnesio está asociada a un menor riesgo de padecer dicho trastorno.



Las almejas son extremadamente ricas en vitamina B12, nutriente que ayuda a reducir la depresión en los hombres sobre todo.



La cebolla está asociada a un bajo riesgo de cáncer. Teniendo en cuenta la relación que existe entre nuestro cerebro y nuestro sistema digestivo, es fácil entender por qué.







Los yogures probióticos pueden reducir los síntomas de la depresión; estos desempeñan un papel importante entre la comunicación cerebro-intestino.



Las zanahorias constituyen un antioxidante de las verduras y plantas de color naranja o amarillo; los estudiantes que más las consumen presentan niveles inferiores de depresión.



La leche tiene niveles altos de B12, proteína y calcio; la proteína láctea tiene un efecto calmante que baja la presión arterial. Las ostras son moluscos muy ricos en zinc, asociado a bajos niveles de depresión.



Según los nutricionistas, una porción de espárragos puede aportar un vaso de ácido fólico necesario diariamente, que juega un papel muy importante en la producción de neurotransmisores cerebrales.



Otro aspecto a tener en cuenta científicamente comprobado, es que las personas que beben café tienen menos síntomas de depresión que las que no lo toman, sólo que no debe beberse cercano a la noche porque causa insomnio.