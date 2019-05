Alimentos que enriquecen las funciones del cerebro

El cerebro es un órgano valioso e importante para el hombre, ya que actúa como director del cuerpo. A este le debemos pensar, razonar, hablar, movernos, así como, realizar otras funciones vitales para el organismo humano.



No es de extrañar que desde tiempos atrás, los esfuerzos se encaminaron a ayudar a que el importante órgano se mantuviera sano, fuerte y lúcido por el mayor tiempo posible.



Una manera para lograr tal propósito es la alimentación de los individuos, encaminada a cuidarlo y fortalecerlo; las variantes mencionadas a continuación están al alcance de todos; sólo será necesario la voluntad de alcanzarlas.



Una de estas es la sardina, considerado como pez azul, abundante en los mares del Caribe; rica en ácidos grasos Omega tres, básicos en las funciones neuronales.







Según los conocedores del tema este alimento es también eficaz para retrasar la progresión del deterioro cognitivo leve en las primeras fases y ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer o el Párkinson.



Diversos estudios sugieren que el yogur natural sin añadidos, no sólo ayuda a regular la flora intestinal, sino que existe una relación directa entre las bacterias de nuestro intestino y el correcto funcionamiento del cerebro.



Este rico alimento también puede mejorar notablemente el estado de ánimo y a contrarrestar la ansiedad, el estrés o la depresión.



El brócoli es un alimento recurrente en la lista de productos sanos, ya que está repleto de beneficios. Como la coliflor, el repollo o las coles de Bruselas, aporta sulforafano, un antioxidante con propiedades neuroprotectoras que ayuda a preservar la integridad de la barrera hematoencefálica. En otras palabras: protege al cerebro de las agresiones de los radicales libres.







El chocolate (negro o con más de un 70 por ciento de cacao) aumenta el flujo sanguíneo del cerebro, mejora la función cognitiva y libera endorfinas, las hormonas de la felicidad. Eso explica que nos sintamos tan bien después de comerlo. Eso sí, debido a sus abundantes calorías, conviene ingerirlo en pequeñas cantidades.



Otro alimento privilegiado por sus nutrientes es el aguacate que ayuda a prevenir problemas neurodegenerativos. Esta fruta (o verdura) es rica en grasas mono-insaturadas saludables, posee un alto contenido de vitamina E y disminuye la presión arterial y la inflamación.



El huevo, además de ser una fuente extraordinaria de proteínas, la yema contiene una alta cantidad (en torno a un 30por ciento de la ingesta recomendada) de colina, una sustancia fundamental en funciones relacionadas con la memoria; el desarrollo del cerebro del feto y en la prevención de enfermedades del corazón o el hígado.







El licopeno contenido en el tomate considerado un superalimento ha demostrado ser un aliado estupendo para la prevención de muchas enfermedades como el accidente cerebrovascular o el ictus. Fresco, frito, triturado, en salsa se puede tomar esta hortaliza de cualquier manera, sus propiedades se mantendrán intactas.



Según fuentes consultadas existen un grupo de alimentos que hacen al hombre más listo e inteligente: una dieta variada y completa en ciertos nutrientes, como el Omega-3 contribuye a que el rendimiento intelectual de una persona sea mayor.



Lo dicen los estudios, como el que llevó en la Universidad de Oxford. “Los ácidos grasos Omega-3 son muy importantes para las funciones del cerebro, como también lo son otros nutrientes imprescindibles que hay que vigilar, como el hierro, el yodo y la vitamina B12, que interactúan en el desarrollo cognitivo.







Se ha visto, por ejemplo, que cuando las personas tienen una anemia ferropénica o niveles de yodo o de vitamina B12 muy bajos, acaban estando afectadas sus funciones neuronales, de concentración o de asimilación”, afirma el Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España.



Neurocientíficos afirman que lo que tiene de especial el Omega-3, es particularmente un componente llamado DHA, es que es parte de la estructura original del cerebro.



Resulta que las membranas, que son como las capas externas de las células nerviosas, también están hechas de esa sustancia. No en su totalidad, pero en parte de su estructura sí tienen DHA, que es muy importante para muchas funciones cognitivas.