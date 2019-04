Eficaces remedios caseros para erradicar las piedras de los riñones

Las piedras en los riñones dan lugar a intensos dolores que aquellos que alguna vez lo sintieron, jamás lo olvidarán; sin embargo, no representan una amenaza a la salud si son removidas a tiempo.



Conocedores de ese padecimiento recomiendan, como una de las variantes para eliminar los cálculos varios remedios caseros; uno de estos es la utilización de frijoles, una poderosa fuente de magnesio que contribuyen a disminuir los síntomas de la dolencia.



El procedimiento es el siguiente: se sacan los frijoles de sus vainas y se hierven en agua purificada; a continuación, ese líquido se cuela y luego se deja refrescar para ser bebido durante un día completo y aliviar el dolor.



Se emplea también la granada que tiene muchos beneficios para la salud. En este caso, las semillas y el jugo sirven como remedio natural para las piedras del riñón; los resultados están relacionados con sus propiedades astringentes y ácidas. Puedes comer granadas orgánicas y beber jugo fresco.



Uno especial de zanahorias combina el poder de ingredientes tales como el ajo, el tomillo, el pepino y la naranja. El resultado es un poderoso tratamiento contra las piedras en el riñón, y como añadido, realizar una limpieza de todo el estómago.



El té de albahaca ayuda y puede ser bebido a lo largo del día para el equilibrio adecuado de fluidos, minerales y ácido úrico. También se toma por seis meses una cucharada de jugo de albahaca y miel.





Los riñones están entre los órganos más importantes del cuerpo humano, son responsables de filtrar los desechos, producir glóbulos rojos e incluso de mantener los huesos fuertes y resistentes.



No obstante-aseguran los expertos-, a pesar del papel vital que juegan para mantenernos sanos, muchos no se dan cuenta de que no están viviendo todo su potencial hasta que es demasiado tarde.



Uno de los primeros síntomas de un problema de salud renal que experimentan las personas es el dolor de espalda. Si bien los riñones están más arriba en el abdomen -más cerca de las costillas inferiores- de lo que mucha gente piensa, una infección renal puede causar dolor intenso en la parte media de la espalda.



En algunos casos, este dolor puede extenderse a la parte inferior de la espalda si la infección también se traslada a la vejiga.





Cuando los riñones no filtran adecuadamente los productos de desecho del torrente sanguíneo se siente fatiga.



Esa sensación de mareo podría deberse a que no desayunaste en la mañana, pero también podría ser una señal de que tus riñones no están funcionando a su máxima capacidad.



Los pacientes que tienen insuficiencia renal con frecuencia desarrollan anemia debido a la falta de EPO (eritropoyetina), una hormona que generalmente producen los riñones sanos y normalmente da lugar a la producción de glóbulos rojos. Sin los glóbulos rojos adecuados, es más probable que ocurra anemia y eso hará que cualquiera se sienta mareado y fuera de lugar.





Si te sientes un poco confundido, tus riñones podrían ser los culpables. Según los investigadores de la Universidad de Temple, la disminución de la función renal tiene una fuerte correlación con las lagunas mentales, por lo que, si sientes que no estás desarrollando todo tu potencial, podría valer la pena consultar con tu médico.





Esa piel seca y con picazón puede ser más que otro efecto secundario desagradable de los cambios climáticos rápidos. Para muchas personas que tienen problemas de salud renal, la excesiva urea en el torrente sanguíneo asociada con problemas renales puede causar picazón grave.



Aseguran los especialistas que cuanto más avanzados sean los problemas de salud renal, es más probable que sufras picazón en la piel. De hecho, la investigación sugiere que hasta el 40 por ciento de las personas que tienen enfermedad renal potencialmente mortal desarrollan prurito urémico o picazón crónica.



Si necesitas un suéter incluso en un día caluroso, puede ser una señal de que tus riñones están sufriendo. La anemia que con frecuencia afecta a las personas que tienen enfermedad renal a menudo está acompañada de una sensación de frío, particularmente en las extremidades.



Si los riñones no están eliminando adecuadamente el exceso de líquido en el cuerpo, con frecuencia se manifiesta como hinchazón en las manos.



El llamado es estar alerta a estas manifestaciones de mal funcionamiento que dan los riñones y de inmediato acudir al especialista.