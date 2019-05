Ejercicio y dieta saludable contra las grasas dañinas







Tener buena salud es quizás la más importante de las preocupaciones que tienen las personas. No hay realización personal y profesional posible si carecemos de ese bien con el cual nos sentimos plenos y felices.



Uno de los factores que pone en riesgo ese bienestar es tener un nivel alto de triglicéridos combinado con colesterol HDL bueno bajo o colesterol LDL malo alto; estos aceleran la aterosclerosis que aumenta el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.



A diario queda demostrado el éxito del ejercicio y la dieta saludable contra las grasas dañinas, sólo que para tener los mejores resultados será imprescindible la voluntad de cada individuo.







Los triglicéridos son grasas que dan energía a los músculos. Al igual que el colesterol, son transportados a las células del organismo por las lipoproteínas de la sangre y son necesarios para un óptimo funcionamiento del organismo.



Para no confundir ambos lípidos, cabe destacar que el colesterol es aquel que el cuerpo utiliza para la formación de células fuertes. Los triglicéridos son los que el organismo usa para generar energía.



Al tener altos estos componentes las personas experimentan algunos síntomas que disminuyen su calidad de vida como aumento de la grasa abdominal, fatiga constante, exceso de vellosidad facial, caída del cabello, problemas de sueño o insomnio, dolores de cabeza y retención de líquidos.







Padecer esta afección y no darle un control adecuado incrementa los riesgos de desarrollar enfermedades cardiovasculares, pancreatitis, problemas con el hígado y del bazo.



Una dieta adecuada, según expertos médicos de La Universidad de Massachussetts, en EE. UU sería eliminar por completo el consumo de alcohol, evitar los azúcares simples, sustituir los cereales refinados por integrales, reducir las grasas saturadas y aumentar las grasas mono y polisaturadas.



Alimentos ricos en fibra ayudarán a controlar los triglicéridos y el colesterol LDL "malo", ellos son: los frijoles, granos enteros, semillas de calabaza, salvado de arroz y de avena, frutas y verduras. Es recomendable tomar más agua cuando se consume más fibra.



Entre los alimentos ricos en fibra, se incluyen: la espinaca, el brócoli, la naranja, la mandarina, la remolacha y los cereales integrales.







Las proteínas vegetales y los frijoles secos, guisantes y productos de soya, son excelentes para reducir los triglicéridos. Las aves de corral blancas sin piel, también son una buena fuente de proteína.



Sin duda la fruta es saludable, pero cuando se tienen los triglicéridos altos, puede limitarse su consumo a dos o tres trozos al día, para no aumentar el consumo de azúcar que está presente en casi todas.



El ejercicio aumentará el colesterol HDL (bueno) y quemará el exceso de triglicéridos. Además, se obtendrá todos los beneficios adicionales de la actividad física. También se debe vigilar y mantener un peso saludable.







El azúcar en los dulces aumentará rápidamente los triglicéridos en muchas personas; por ello es necesario disminuirlos, además de las galletas, pasteles y postres.

Beber alcohol también contribuye a aumentar los niveles de triglicéridos. Para las personas que son sensibles, incluso una pequeña cantidad puede subirlos.



El tipo de alcohol no parece importar: la cerveza, el vino o las bebidas mezcladas tienen el mismo efecto dulce y zumos de frutas concentrados.



El arroz blanco, el pan y la pasta hechos con harina blanca o sémola pueden tener un impacto en los triglicéridos, sobre todo en personas predispuestas.



Resulta oportuno evitar el consumo de procesados y embutidos de origen animal, chorizos y salchichas, así como, el pan blanco la mantequilla y la nata.