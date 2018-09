El pimiento, tesoro para tener en la cocina





Los pimientos rojos o verdes constituyen vegetales que por lo general los asociamos con las ensaladas, además, resultan de gran utilidad para adornar platos especiales como es por ejemplo el arroz con pollo; sin embargo, a todo ello se añaden las propiedades que tienen a favor de la salud humana.



Los pimientos son buena fuente se sustancias antioxidantes, como la vitamina C, E, provitamina A y de otros carotenoides como la capsantina, que son muy beneficiosas para la salud al bloquear el efecto dañino de los radicales libres.



Poseen también capsaicina, de acción antibiótica, analgésica y estimulante de la mucosa gástrica y de la vesícula biliar. Los rojos además poseen licopeno de acción anticancerígena.



Por su alto contenido en agua, bajo aporte calórico y graso, pueden ser considerados como un alimento muy apto para formar parte de dietas hipocalóricas, siempre y cuando se utilice el método de cocinado idóneo que es asados.



Por su alto contenido en fibra hace que el consumo de esta hortaliza de sensación de saciedad, siendo muy útil en dietas de control de peso. Además, la fibra previene y mejora el estreñimiento; al tener propiedades laxantes.



Contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la glucemia en individuos que padecen diabetes. Es capaz de reducir enfermedades relacionadas con el tracto gastrointestinal, como es el cáncer de intestino grueso.



Los antioxidantes también son capaces de bloquear los radicales libres que modifican al mal colesterol, ayudando así a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular.







Expertos consideran que existen situaciones de la vida como ejercicio físico intenso, contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, estrés, dietas ricas en grasa y la sobre exposición al sol, en las que se produce un aumento de la producción de radicales libres, estas moléculas ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la salud, al ser capaces de alterar el ADN –genes-, las proteínas y los lípidos o grasas.



La capsaicina, un componente característico en los pimientos variedad picante, presenta un doble efecto, de un lado tiene acción antibiótica natural bastante eficaz.



Y de otro lado, presentan efecto analgésico -al parecer reducen la disponibilidad del mensajero químico del dolor, denominados sustancia P- que se utiliza en tratamiento postoperatorio tras amputaciones y en caso de artritis. Además, también forma parte de bálsamos para pieles irritadas por soriasis y herpes.



Al contrario de lo que se creía hasta hace poco, el pimiento picante no es perjudicial en personas con problemas de estómago en general, ya que una cantidad moderada favorece la digestión al estimular la mucosa estomacal y la función de la vesícula biliar.







Los pimientos de color rojo, son muy ricos en vitamina C. De hecho contienen más del doble de la que se encuentra en frutas como las naranjas y fresas. Tal es así que 60 gramos de pimientos contienen la cantidad diaria recomendada de vitamina C.



Esta hortaliza, es aconsejable para dietas de mujeres embarazadas, gracias a su contenido en folatos. Una deficiencia de esta vitamina puede dar origen a espina bífida en el recién nacido. También los requerimientos de folatos están aumentados en niños en etapas de crecimiento, luego su inclusión en la dieta habitual de estos es una buena forma de prevenir deficiencias.



Por su riqueza en potasio y baja proporción de sodio, el pimiento presenta acción diurética lo que hace que se facilite la eliminación de líquidos en el organismo. Todo esto hace que su consumo sea muy beneficioso en casos de hipertensión, hiperuricemia y gota, cálculos renales, retención de líquidos y oliguria.



Además, ese aumento en la producción de orina, favorece la eliminación no solo de líquidos sino también de sustancias de desecho disueltas en ellas como la urea y ácido úrico.



Los pimientos son tesoros para la salud humana por lo que se hacen indispensables en la cocina de quienes prefieran deleitarse con una rica y saludable comida.