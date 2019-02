Eliminar el mal aliento con jengibre

El mal aliento es un padecimiento que resta amigos. El desagradable olor que sale de la boca de una persona muchas veces causa incomodidad en quienes lo perciben. En ocasión es tan fuerte que no queda otro remedio que virar la cara para atenuar la situación.



No distingue en el tipo de persona. Lo mismo lo sufre un joven o una muchacha, que un adolescente o un anciano. Aunque muchas veces, no es precisamente por falta de higiene, puede llegar a ser muy fastidioso para quienes perciben ese mal olor.



Algo importante a tener en cuenta es que puede suceder que el portador de ese mal no se da cuenta que lo causa.



De acuerdo a una publicación de la Universidad Técnica de Munich (TUM), encontraron en el jengibre el compuesto picante 6-gingerol, un componente que estimula una enzima en la saliva que ayuda a descomponer las sustancias que causen ese mal aliento.



Las investigaciones revelaron que ese sabor picante (peculiar del jengibre) se debe al compuesto 6-gingerol, logrando que la enzima sulfihidril oxidasa uno que se localiza en la saliva, aumente hasta 16 veces en pocos segundos.





El estudio arrojó que la enzima descompone los compuestos que contienen azufre, logrando eliminar rápidamente el mal aliento. Sin embargo, recuerda que el mal aliento o halitosis no sólo está relacionado a una mala limpieza dental.



De acuerdo a los expertos, entre las principales causas están: fumar, las personas que tienen el vicio tienen mayor probabilidad de presentar problemas en las encías y con ello, la presencia de un mal aliento.



También la poca producción de saliva, da como resultado la boca seca, lo cual podría ser señal de enfermedades o problemas con las glándulas salivales, ocasionando mal aliento.



Infecciones o problemas dentales como tener caries, llagas, enfermedades en las encías, o debido a una extracción de dientes, podrían ser parte de las razones del mal aliento.



Tener un mal aliento puede estar relacionado a enfermedad de las amígdalas, así como infecciones en la garganta y nariz. Además trastornos que afecten el sistema metabólico pueden provocar un mal aliento, también a causa de problemas estomacales.





Sin duda el resultado de esta investigación ha dejado al descubierto un increíble ingrediente natural, como el jengibre, que ayuda a eliminarlo. Lo importante es importante es acudir con tu médico y odontólogo, sobre todo si percibes de forma continua la halitosis.



Un consejo general para eliminar ese mal de una vez es comer alimentos de fácil digestión como ensaladas crudas, mantener la boca siempre húmeda, además de conservar una buena higiene bucal, cepillando los dientes y pasando el hilo dental todos los días.