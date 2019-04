En el jazmín se unen belleza, fragancia y beneficios para la salud

La persona que tenga en su patio, jardín o balcón una planta de jazmín puede sentirse dichosa porque recibirá una agradable fragancia; muchos lo asocian al amor y el romanticismo.



Está considerada una de las flores más aromáticas que existen; el suave perfume que destila este arbusto de uno o dos metros de altura, se remonta a sus orígenes en los Himalaya de China; también se da como enredadera.



Las hojas y las flores de esta planta que se cultiva fácilmente en Cuba, se emplean, entre otros usos para hacer té y aliviar los dolores de cabeza; también es un excelente sedante, promueve el flujo sanguíneo y la presión arterial; las hojas se hierven en aceite para obtener un bálsamo que se usa en las enfermedades de los ojos.





Si una persona sufre de los nervios, nada mejor para calmarla que un té de jazmín. Los científicos aseguran que la planta tiene linalol, un componente que brinda un eficaz efecto sedante, por lo que contribuye a la relajación, disminución del estrés y el control del estado emocional.



La raíz y las flores del arbusto tienen propiedades pectorales bastante pronunciadas. Se emplea contra la bronquitis o catarros pulmonares pronunciados y también en el ahogo o asma, el cocimiento hecho con un manojo de raíces picadas y machacadas convenientemente y una botella de agua, o la infusión de las flores después de endulzarla se da por tazas durante el día.



Científicamente se le conoce como Jasminum officinale y existen unas 200 variedades. En el continente asiático, de donde proviene, el jazmín es una planta valiosa, incluso en Indonesia, Filipinas y Pakistán fue nombrada flor nacional. Para los indonesios, el jazmín significa pureza y belleza femenina.



El particular olor del jazmín se utiliza con mucha frecuencia en la preparación de perfumes, productos de belleza, cosméticos y químicos de limpieza para el hogar.





El jazmín es ideal para contrarrestar las infecciones bucales; no sólo eso, sino que también alivia la tos, la ronquera, las complicaciones respiratorias, la fiebre, las afecciones estomacales y las infecciones. El jazmín es más que una flor hermosa y olorosa. Todos los beneficios que aporta la convierten en una planta muy útil y apropiada.



Esta peculiar planta crece abundantemente en las zonas de clima cálido; el principal requerimiento del jazmín para su crecimiento es la luz natural. Solo así proporcionará racimos nutridos y hermosos de esas flores que tanto llaman la atención.



La mayoría de los jazmines requieren de un suelo fértil y bien drenado, así como, de un espacio que le permita recibir los rayos del sol y resguardarse del viento.



Si se piensa plantar en una maceta, ésta debe tener orificios que garanticen la fluidez del agua. No se debe permitir que crezca maleza en la vasija o en el terreno que la albergue, ya que esta planta es sensible a las enfermedades.



También hay que protegerla de las plagas. Las orugas, cantáridas, cochinillas, gorgojos y barrenillos, por mencionar algunas que no sólo devoran sus hojas, sino que también debilitan la raíz y los tallos.



En cuanto al riego, hay que saber que el jazmín requiere abundante agua en días de calor y en temporadas de crecimiento (primavera y verano). Dos veces a la semana podría ser suficiente, pero esta dosis puede incrementarse si la planta lo amerita.



Otros componentes del jazmín son el acetato de bencilo, el jasmon y el indol. Todos ellos son los responsables del olor tan peculiar de la flor. Por esa razón, el arbusto se usa en la elaboración de fragancias afrodisíacas. Las masajistas, por ejemplo, suelen aplicar el aceite de durante sus procedimientos estéticos para proporcionarle al cuerpo una textura sedosa y una sensación de descanso muy agradable. Para la aromaterapia también es un excelente recurso.



El jazmín se puede emplear para disminuir dolores corporales porque contiene propiedades astringentes y analgésicas. Las mujeres con menopausia, malestares a causa de la menstruación y dolencias comunes del parto, pueden optar por el jazmín para reducir estos problemas.



El aceite de su flor también es muy demandado, incluso forma parte de los ingredientes de ciertas medicinas naturales que sirven como antidepresivos, relajantes, antiinflamatorios y reforzadores del deseo sexual.



Igualmente, es idóneo para la elaboración de infusiones que contribuyen a frenar la aparición de algunos tipos de cáncer. Así que tomarse una tacita de té de jazmín, sin duda proporcionará beneficios a la salud.