Hojas de guayaba, eficaz antidiarreico

Que la guayaba o guayabo (Psidium guajaba), planta perteneciente a la familia de las mirtáceas, resulta muy popular y buscada por sus frutos, ricos en vitamina C, con los cuales se preparan dulces, jaleas, mermeladas y refrescos, constituye una verdad de Perogrullo; sin embargo, también sus hojas y corteza resultan beneficiosos y se emplean en la medicina tradicional, desde tiempos inmemoriales, en numerosos países.



En el caso particular de las hojas, además de usarse en baños como astringente en la cura de llagas de la piel, son muy socorridas en caso de tener diarreas, algo muy habitual sobre todo en algunas épocas del año o cuando no se observan las debidas medidas higiénicas.





¿Cómo proceder? Coloque una taza de agua en un recipiente; lave siete hojas de guayaba (procure que sean grandes y frescas) y agréguelas al agua con una cucharadita de azúcar y una pizca de sal fina. Tape y deje hervir durante diez minutos.



Transcurrido ese tiempo apague el fuego y filtre. Beba una taza de esta decocción de cuatro a cinco veces en el día durante tres o menos si se terminó la diarrea. Este tratamiento debe ser complementario de la rehidratación oral con sales de rehidratación o el conocido como suero casero a lo largo del día.



El llamado suero casero, utilizado en casos de diarreas, vómitos o estados de deshidratación, se prepara de la siguiente manera:



Hierva un litro de agua, es decir cuatro tazas, apague el fuego y deje enfriar. Adiciones dos cucharadas de azúcar y una de sal, agite hasta conseguir la disolución completa y tome a cucharaditas pequeñas.



Por último, tenga siempre presente que para evitar las diarreas debe solo tomar agua potable, lavar bien las frutas y verduras, lavarse muy bien las manos antes de comer o de ir al baño. Así protegerá su salud.