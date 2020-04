¿Hongos entre los dedos de los pies? la guacamaya francesa puede ayudarlo

En no pocas ocasiones, debido a diversos factores entre los cuales se hallan el no secarse convenientemente los pies tras bañarse o alergias al calzado, entre otras, aparece una molesta micosis interdigital, es decir, hongos entre los dedos de los pies.



Un excelente remedio está en el uso de las grandes hojas de un arbusto que alcanza cuatro metros de altura a veces más, muy común en nuestro país: la guacamaya francesa (Senna alata); el cual se encuentra en todas las Antillas, así como la América tropical continental.



Desde tiempos inmemoriales, esta planta constituye un excelente remedio contra los herpes o empeines, como también se les llama, además de otras enfermedades de la piel. En su Diccionario de plantas medicinales, aromáticas o venenosas de Cuba, una obra de imprescindible referencia para los botánicos, el eminente científico Juan Tomás Roig le dedica un espacio.



En el caso particular de la micosis interdigital el procedimiento para su uso es el siguiente:





Lave y machaque una cucharada, cinco gramos, de hojas frescas de guacamaya francesa: Lávese bien los pies con agua y un jabón neutro antes de aplicar el preparado para sí evitar posibles infecciones. Aplique el machacado de hojas entre los dedos. Repita esta operación de tres a cuatro veces en el día.



Muy importante: haga el preparado cada vez que lo vaya a usar, y tenga presente que es necesario dejar los pies al descubierto después de aplicarlo.



De proseguir las lesiones por más de cinco días, en el caso de los adultos, y de tres, en el de los menores de edad, acuda al dermatólogo.