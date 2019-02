Jarabe de cebolla para eliminar la tos

Que la cebolla (Allium sp.) brinda un toque especial a nuestra comida es una verdad que nadie pone en tela de juicio; en lo personal me cuento entre las personas que no concibe un buen plato sin su presencia.



Debe saber que en la antigua Grecia se consideraba que esta planta perteneciente a la familia de las Liliáceas, favorecía la musculación y la fortaleza de los soldados, y gracias a ello, entre otros factores, se extendió su cultivo por todo el viejo continente y sirvió de alimento, durante la Edad Media, a decenas de miles de personas.



Por cierto, una curiosidad, en la Europa medieval se solía colgar de las puertas ristras de cebollas para ahuyentar las epidemias.



Nadie se ha puesto de acuerdo en cuanto al tema de si fue el Gran Almirante Cristóbal Colón quien la introdujo en América, pero en lo que sí todos estamos de acuerdo es en su uso para paliar diversas dolencias y malestares dadas sus propiedades protectoras, expectorantes, anticancerígenas y antibióticas.







Uno de ellos está referido a que alivia la molesta tos que solemos padecer cuando estamos con gripe, un resfriado común o una bronquitis, pues la cebolla posee incuestionables propiedades expectorantes que ayudan a descongestionar las vías aéreas. Le señalo que como es rica en quercitina detiene el desarrollo del cáncer y elimina bacterias nocivas al organismo.



Existen varias formas de preparar un jarabe de cebolla, el cual le advertimos no es recomendable administrar a niños menores de un año porque entre los ingredientes se halla la miel. En esta oportunidad le brindamos una receta muy fácil.





Necesita una cebolla grande, dos y dos cucharadas de miel. Corte la cebolla en cuatro partes y póngala a cocinar en una cazuelita con agua a fuego lento. Luego de cocida, déjela reposar en la misma cazuelita tapada durante una hora. Transcurrido ese tiempo cuele el líquido y adicione la miel. Mezcle bien la solución. Guarde el jarabe en un frasco de vidrio bien cerrado.



La posología es la siguiente: los niños deben tomar dos cucharadas de jarabe al día; en tanto los adultos el doble. Puede tomarse todos los días durante una semana o diez días como máximo.