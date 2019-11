Los beneficios del aceite de oliva van más allá de la cocina





Son muchas las personas que relacionan el aceite de oliva únicamente con la cocina y el procesamiento de los alimentos, sin embargo, los beneficios que aporta a la salud humana van más allá de eso.



Por su delicioso sabor la mayoría lo usa para freír o en aderezos para ensaladas. El aceite de oliva virgen extra es el que la gente usa para dar un buen gusto. El regular contiene antioxidantes. Estos ayudan a combatir el daño de los radicales libres.



También contiene escualeno que es útil para hidratar. Los estudios demuestran que su aplicación en la piel podría revertir el daño solar y prevenir los signos del envejecimiento.



Está hecho principalmente de ácido oleico. Cantidades más pequeñas de ácido linoleico, ácido palmítico y otros ácidos. Comúnmente utilizado en la cocina, el aceite de oliva podría prevenir signos de envejecimiento y darle a la piel un impulso saludable.



Afirman los especialistas que puede haber existido desde el período minoico temprano a principios del año mil antes de Cristo. Los olivos eran escasos y populares en todo el Mediterráneo.



Cuenta la leyenda que la legendaria Cleopatra fue una belleza de su tiempo: dicen que ella usó aceite de oliva en su piel. De hecho, muchos de los antiguos romanos y griegos también lo empleaban.



La aceituna era nativa de su entorno, por lo que era algo natural de usar para muchas cosas además de comer. Deben haberse dado cuenta de que era un humectante natural para la piel.



Los egipcios usaban aceite de oliva y cera de abejas por todas sus propiedades. En Grecia se empleaba durante el masaje para aliviar el dolor muscular y prevenir lesiones. Los japoneses son conocidos por su aspecto juvenil. En el año 2000, Japón fue el principal importador de este aceite en Asia con 13 mil toneladas anuales. Esto se debe a que los japoneses lo usan tanto para aplicaciones de consumo como tópicas.



No hay nada que pueda aliviar totalmente el proceso de envejecimiento. Las células dañadas o destruidas conducen al envejecimiento de la piel. Los radicales libres pueden ser destruidos por los antioxidantes.



A muchas personas les encanta usar aceite de oliva porque tiene un alto contenido de antioxidantes. Esto ayuda a prevenir la oxidación que podría producir radicales libres que podrían dañar las células y contribuir al cáncer de piel. Estos antioxidantes son excelentes para prevenir el envejecimiento prematuro. Poner aceite de oliva en la piel puede ayudar a combatir las células que causan el mal.



El aceite de oliva virgen extra tiene propiedades antiinflamatorias. Los antioxidantes en el aceite de oliva ayudan a muchas personas de la misma manera que el ibuprofeno y otros medicamentos antiinflamatorios. El ácido oleico en el aceite ayuda a reducir la inflamación en las proteínas C-reactivas del cuerpo -afirman los especialistas-.







Muchas veces las espinillas u otras áreas problemáticas que surgen en la piel están rodeadas de piel inflamada. El aceite de oliva puede ayudar a aliviarla. El único problema podría ser si la piel es extremadamente sensible, podría obstruir los poros alrededor del área afectada.



El aceite de oliva es una forma natural de mantener el brillo juvenil de la piel. Sus propiedades hidratantes funcionan con casi todos los tipos de piel como alimento. El suavizado proporciona un brillo natural y hermoso. Mezclar este aceite de oliva con otro humectante sella los efectos y le da al cuerpo un brillo total.



Use unas gotas una o dos veces por semana al principio para evaluar la piel. Mira los resultados en esa semana. Después aplique generosamente en su piel.



El aceite de oliva debe usarse de manera mínima para que no active las alarmas de “brillo”. Al igual que la cara, no necesitas que tu cuerpo gotee aceite. Úselo como una loción para obtener un brillo tenue con todos los nutrientes. Tiene un olor distintivo y se aplica mejor a la piel húmeda para que penetre más profundamente y más rápido.



El aceite puede parecer una forma extraña de tratar una quemadura solar, pero en realidad es una forma natural de aliviar las ampollas. Se mezcla con vinagre y se frota la mezcla sobre el área quemada por el sol, así ayudarán a aliviar el dolor.