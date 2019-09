Nuevos usos del limón que benefician la salud





Son conocidos los limones y sus beneficios para la salud desde tiempos muy lejanos, pues entre sus propiedades se les atribuyen poderes antivirales, digestivos, depurativos y de gran ayuda para procesos hepáticos.



Contienen altas dosis de diversos micronutrientes, entre ellos, calcio, magnesio, vitamina C, o pectina, los cuales favorecen el buen funcionamiento del organismo y permiten un sistema inmunológico más fuerte y sobre todo más eficiente, según la opinión de expertos.



Además, ayuda a la formación de nuevos tejidos, tendones y en la eliminación del colesterol, en el caso de la pectina que se asocia con la pérdida de apetito y reducción de antojos; algunos estudiosos consideran que podría tener un papel importante en la pérdida de peso.



También actúa como un potente antioxidante regulando los niveles de hierro y cobre e interviene directamente en la formación de tejido conjuntivo y en la cicatrización de heridas.



Directamente relacionada con la formación y mantenimiento, también interviene en el combate contra los radicales libres, estos aceleran notablemente el envejecimiento de la piel y los problemas de muchas enfermedades. Con la ayuda del zumo de limón se combate ese fenómeno, además acaba también con las bacterias que provocan el acné en muchas personas.







Por su naturaleza y composición, el ácido clorhídrico estimula de forma potente las funciones hepáticas, cuando esto sucede el hígado genera bilis. Esta actúa directamente en la digestión haciéndola más ligera y eficiente. Además de reducir el ardor estomacal, gases o la dilatación abdominal.



Cuando el hígado se pone a trabajar ayuda a la desintoxicación del organismo, eliminando materiales no deseados.



Es beneficioso para personas con infecciones en la zona urinaria y altos problemas del ácido úrico, tales como artritis o reumatismo porque ayuda a enjuagar todas las toxinas y malas bacterias.



El zumo de limón rehidrata de forma muy eficiente eliminando toxinas y los síntomas de los bajos niveles de agua, entre los que podemos incluir la resaca.



El limón contiene alta cantidad de potasio, y ayuda a las funciones tanto musculares como cerebrales; es rico en flavonoides que previenen enfermedades de corazón y tienen propiedades antitrombóticas.



Cada vez es mayor el número de personas que deciden adoptar como hábito, beber un vaso de agua con limón en ayunas. Y si bien no hay evidencia científica que respalde que esta fruta ayude a quemar grasas y a bajar de peso, muchos afirman que sí les brinda resultados.



Dado que el limón cuenta con propiedades antivirales, antimicrobianas y antibacterianas, se cree que el consumo de esta bebida ayudaría a prevenir y combatir otros tipos de infección, como las urinarias.







Beber diariamente agua tibia con limón en ayunas es una gran forma de aumentar las defensas y prevenir enfermedades.



Se cree que, gracias a la composición del limón, el consumo de esta bebida puede ayudar a mejorar el proceso de digestión y, por ende, prevenir el estreñimiento. Asimismo, se considera que alivia diversas molestias como gases, diarrea y acidez estomacal.



En este sentido, el consumo diario de agua con limón en ayunas es excelente para depurar el organismo y promover la eliminación de toxinas.