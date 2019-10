¿Sabías de estos usos de la cáscara del plátano? (+VÍDEO)





Si supiéramos todas las propiedades que tienen las pieles y cáscaras de frutas y verduras… ¡No arrojaríamos ninguna a la basura! Algunas de ellas son comestibles, pero otras no y por ello las desechamos sin pensar. En este artículo te contaremos cuáles son los asombrosos usos de la cáscara de plátano. Te lo pensarás dos veces antes de deshacerte de ella a partir de ahora.



El plátano o banana es una de las frutas más consumidas del mundo. Se puede preparar de cientos de maneras y la disfrutamos desde que somos niños. Lo que puede ser que no sepas es que la cáscara es tan nutritiva como el interior: aporta hierro, potasio y vitaminas B, C y K y, por si fuera poco, contiene buenas cantidades de manganeso, fibra, antioxidantes y cobre.



La cáscara de plátano posee numerosas propiedades medicinales, por lo que puede usarse como tratamiento tanto medicinal como de belleza.

Elimina la picazón de las picaduras de mosquito



Las picaduras de los mosquitos producen normalmente ronchas que pueden producir picazón. Estas ronchas se van por si solas en unos días. La cáscara de plátano contiene polisacáridos por lo tanto al frotarla sobre una picadura, calmará la picazón y la inflamación. Lo único que hay que hacer es frotar la cara interna de la cáscara sobre el piquete o la herida. Cabe mencionar que este remedio no ataca el problema de raíz, sólo sirve para calmar la comezón y el ardor.

Mejora la digestión



La cáscara de plátano posee grandes cantidades de fibra, por lo que ayuda a mantener un óptimo funcionamiento del sistema digestivo. Escarba con una cuchara el interior de la cáscara para consumirlo.

Blanquea los dientes



De acuerdo con las costumbres nativas de las comunidades de los navajos, para blanquear los dientes sólo se necesita frotar diariamente la parte interior de la cáscara con los dientes durante 2 semanas. Ahorra dinero en un blanqueamiento profesional, usando este blanqueamiento casero. Cepilla tus dientes como lo haces comúnmente, luego pasa la parte interna de la cáscara de plátano por tus dientes durante dos minutos. La cáscara de plátano tiene ácido salicílico, ácido cítrico, que son astringente y blanqueador. Además, contiene manganeso, magnesio y potasio que eliminan las manchas.





Reduce las arrugas faciales

Aunque las arrugas son algo normal y habitual, hay personas que le son molestas. Por más que las quieren ignorar, es difícil. Pero si quieres luchar contra ellas, no desperdicies el potasio de la cáscara de plátano. La constancia es clave en estos casos. La cáscara de plátano tiene grandes cantidades de antioxidantes, los cuales ayudan a prevenir los síntomas del envejecimiento en la piel. Frota el interior de la cáscara en las áreas deseadas del rostro, déjalo reposar durante media hora y luego lava tu cara con agua abundante. También, todas las noches antes de ir a la cama frota con la cara interna de la piel del fruto y deja que actúe sin enjuagar. La dermis te quedará bien suave.

Ayuda a mejorar el sueño

Para esto, se recomienda comer el interior de la cáscara. Dado que la cáscara tiene triptófano, promueve un mejor y más regular sueño. Para esto, se recomienda comer el interior de la cáscara de plátano. Dado que la cáscara posee triptófano, el sueño sucede con más regularidad y mejoría.

Previene la aparición de cataratas

Come el interior de la cáscara para prevenir el riesgo de cataratas oculares. La cáscara contiene luteína, un antioxidante poderoso que protege al ojo de los radicales libres y las dolorosas frecuencias de radiación UV del sol.

Disminuye los niveles de colesterol

Si los últimos exámenes de sangre han indicado que tus niveles de colesterol están algo elevados debes empezar a comer banana, y no solo el interior de la fruta. Las cáscaras de plátano tienen fibra tanto soluble como insoluble, por lo que ayudan a reducir los niveles de colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. La cáscara tiene propiedades que limpian la grasa de las arterias. El encargado de ello es el potasio.





Dile adiós a las verrugas



Aplica un pedazo de la cáscara de plátano en el área con verrugas y protégela con un curita. Deja reposar toda la noche y repite hasta que la verruga se caiga. Si tienes una verruga que quieres eliminar elige un ejemplar cuya piel esté verde o ligeramente amarilla. Las enzimas aniquilarán esa antiestética protuberancia y no te dolerá porque la humedad del banano la ablandará. Frota suavemente y repite las veces que sea necesario.

Reduce el dolor de cabeza

En este caso se trata de un remedio casero externo. Apoya el interior de la piel en la frente o en las sienes según corresponda y deja varios minutos. Puedes sujetarlo con una venda o cinta para que no se mueva. Recuéstate y deja que haga su trabajo.

Trata problemas de la piel

¿Te has golpeado sin querer y como consecuencia tienes un horrible hematoma? Entonces puedes aprovechar las bondades de la cáscara de plátano. Coloca la parte interna en contacto con el moretón, sujeta con una venda y deja actuar todo el día. Por otra parte, si sufres de psoriasis, te recomendamos que emplees la piel del banano para calmar la sequedad y el picor característicos de esta condición. Frota la parte interna por la zona que desees tratar dos veces al día.

Mejora el humor

La cáscara de banano tiene una buena cantidad de triptófano. Este aminoácido ayuda a promover la producción de serotonina, conocida como «la hormona de la felicidad». El estado de ánimo está regulado por ella y si está en bajos niveles se traducirá en mal humor, depresión e irritabilidad. Con dos cáscaras de plátano al día durante tres días consecutivos aumentarás hasta en un 16% la serotonina en tu cuerpo.

Mejora el acné

En el caso de que tengas acné también puede serte de mucha utilidad. Esta cáscara tiene propiedades desinflamatoria y cicatrizantes, por lo que puede ayudarte a mejorar el acné. Primero frota el interior de la cáscara sobre la piel afectada. Luego deja actuar los aceites hasta secarse en tu cara. Finalmente lava la cara con agua tibia y repite el proceso 3 veces al día, para ver las mejoras.

Elimine las manchas de tinta de su piel

Las personas zurdas se manchan con frecuencia con tinta. Si tu bolígrafo explota o te encuentras con tinta en los dedos, frota el área manchada con el interior de una cáscara de plátano. Los aceites naturales en la cáscara se unen con los pigmentos de tinta, lo que hace que sea mucho más fácil de lavar.

Eliminar astillas

¿Qué es peor: tener una astilla o tratar de sacarla? Para quitar fácilmente y sin dolor una astilla, pegue con cinta adhesiva un trozo pequeño de cáscara de plátano sobre el área con el lado blanco hacia adentro, y déjela allí durante aproximadamente 30 minutos. Su piel absorberá los aceites y las enzimas de la cáscara, lo que ayudará a mover la astilla hacia la superficie de la piel y facilitará la extracción.

Curar esas hemorroides

Si bien son comunes, las hemorroides son una condición embarazosa con la que muchas personas sufren. Son causados por venas inflamadas o irritadas alrededor del ano y en el recto que pueden causar dolor y sangrado. En lugar de usar cremas de venta libre, intente hacer puré de una cáscara de plátano y una cucharada de hamamelis en una licuadora para crear su propia pasta para hemorroides. Remoje una gasa limpia en la mezcla de plátano y colóquela en el área irritada durante media hora. Durante los brotes, repita este proceso dos veces al día. La combinación de la cáscara, que contiene un astringente natural, y el hamamelis ayuda a reducir la hinchazón y el dolor mientras mantiene el área limpia.







Asimismo, puedes emplear la cáscara del plátano o banano para otros casos. Uno de ellos es que puedes restaurar un CD o DVD rayado, al frotar la parte inferior del disco con un movimiento circular con el lado blanco de una cáscara de plátano durante un minuto, limpiarlo con un paño limpio y suave y luego limpiar el disco con limpiacristales. La cera en la cáscara ayudará a rellenar los arañazos que causan un mal funcionamiento.



Igualmente, la cáscara de esta fruta puede ser muy beneficiosa como fertilizante orgánico. ¿Cómo? Una vez plantados introduce en la tierra junto a ellos unas cáscaras de plátano. También puedes limpiar las hojas de tus plantas de interior, ya que la cáscara hace que queden brillantes, al frotarlas por la cara interior de la misma.