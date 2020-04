Aplausos que llevan los abrazos, la admiración y el respeto de todos

A partir de la noche del martes último la localidad de Micro X, reparto de Alamar, La Habana del Este, fue escenario de un inusual suceso que a todos llenó de emoción.



A las nueve de la noche empezaron de forma espontánea decenas de vecinos a aplaudir desde sus balcones a los médicos, enfermeros cubanos y personal de la salud que participan dentro y fuera de Cuba en la batalla contra el Covid-19.



A medida que pasaba el tiempo se sumaban personas de otros edificios. Con el gesto que crecía a cada momento iban los abrazos, la admiración y el respeto por aquellos que enfrentan el peligroso virus sin reparar en el riesgo que corren sus vidas. De esa manera quedaba demostrada la solidaridad que todos sentían.



Historia del aplauso



El aplauso (del latín applaudere) es principalmente la expresión de aprobación mediante palmadas. Como forma de comunicación no verbal de masas, es un indicador simple de la opinión media relativa del grupo completo: cuanto más ruidoso y prolongado, mayor aprobación.



La costumbre de aplaudir puede ser tan antigua y estar tan extendida como la propia humanidad, y la diversidad de sus formas está limitada únicamente por la capacidad de los medios disponibles para hacer ruido.



Dentro de cada cultura, sin embargo, el aplauso suele estar sujeto a ciertas convenciones. Los antiguos romanos tuvieron un conjunto ritual de aplauso para las representaciones públicas, expresando diversos grados de aprobación: golpear los dedos, dar palmadas con la mano plana o hueca, o agitar el faldón de la toga, lo que el emperador Aureliano sustituyó por pañuelos (orarium) que distribuyó entre el pueblo.



En el teatro romano, al final de la obra, el protagonista gritaba “¡Valete et plaudite!” y la audiencia, guiada por un corego no oficial, coreaba su aplauso antifonalmente. Esto a menudo era organizado y remunerado.



El aplauso indiscriminado es ampliamente considerado una violación de la etiqueta concertística de música clásica. Ha habido cierto número de intentos de restringirlo en diversas circunstancias. Por ejemplo, los teatros de Berlín prohíben el aplauso durante el espectáculo y antes de la bajada del telón.



Los políticos y actores famosos reciben a menudo aplausos tan pronto como aparecen en escena, incluso antes de iniciar sus discursos o interpretaciones. Este elogio se da para demostrar la admiración por sus logros pasados, y no es una respuesta al mitin o representación al que el público asiste.





También es habitual que los intérpretes de jazz reciban aplausos en mitad de una melodía, tras terminar un solo improvisado. Aunque ya se ha mencionado que aplaudir durante una sinfonía se considera una falta de etiqueta, no siempre sucede así en las óperas.



El aplauso se suele acompañar con expresiones como «¡Bravo!» (por lo general cuando se trata de presentaciones musicales o declamaciones poéticas) y en algunas ocasiones con silbidos.



También conocido como aplauso in crescendo o aplauso lento, del inglés «slow clap». Se conoce así al usado como recurso dramático en ciertos momentos claves de las películas. Generalmente tras un discurso, un miembro de la audiencia aplaude lentamente; progresivamente otros se unen a él hasta que todo el público hace lo mismo y el aplauso lento se convierte en ovación, incluso con gente en pie.



Las personas sordas tienen su forma de aplaudir o de dar su ovación ante lo presenciado. Ya que el aplauso es algo sonoro, y ellos no pueden escucharlo, lo que hacen es alzar las manos y moverlas en el aire, expresando su aprobación.

#AplausosPorLaVida

En #Cuba cada día se hace más fuerte los aplausos y los agradecimientos a nuestros médicos, a los médicos del mundo, que hoy están en la primera línea de lucha contra el #COVIDー19

En la actualidad en diferentes partes del mundo convocados por las redes sociales a determinadas horas los vecinos se asoman a sus balcones para animar con sus aplausos y otras manifestaciones artísticas a los servicios sanitarios que se encuentran en los hospitales atendiendo durante largas jornadas a los afectados por el COVID-19.



Este es el caso de Cuba: el aplauso que se produce en diferentes lugares del territorio nacional a las nueve de la noche deviene cita desde las casas para homenajear a los profesionales de la salud nuestros y del mundo. Con ello va el orgullo de su pueblo que conmueve y moviliza desde los corazones.



