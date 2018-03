Eduardo Rosillo: “A mí la vida me ha deparado grandes satisfacciones”





La primera vez que Eduardo Rosillo se enfrentó a un micrófono fue en 1929, en una pequeña emisora de radio del actual municipio de Songo-La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba. Allí lo escuchaban solo las personas que podían.



A La Habana llegó en 1958. Y no lo hizo como locutor. Primero tuvo que trabajar en carros altoparlantes anunciando pollerías, farmacias de turno, piqueras de automóviles.



Un día, la agencia publicitaria Yenen escuchó una de aquellas menciones comerciales de Rosillo y le propusieron grabar un spot sobre un analgésico que aquella compañía promocionaría.



Eduardo Rosillo trabajó un año en Radio Habana Cuba, pero el sueño de él era trabajar en Radio Progreso, y no fue hasta 1963 que Rosillo dijo por primera vez, en esa emisora y para todo el país, la frase que todos recordamos, aún: "Radio Progreso, la Onda de la Alegría".



Decía Rosillo que en Progreso hacía el turno más difícil, que era el de por la noche, de ocho a doce. Allí solo daba la hora cada vez que terminaba un programa.



Una vez Eduardo Rosillo dijo:



“A mí la vida me ha deparado grandes satisfacciones, creo que soy una persona realizada porque encontré a su debido tiempo la manifestación del trabajo para la ocasión. Uno trata en la calle a todo el mundo, pero todo el mundo no va a su casa y cuando la gente sintoniza La discoteca del ayer, Alegrías de sobremesa, Un domingo con Rosillo, yo entro a las casas de mi pueblo.”



Vea otros detalles en el siguiente video:

Del Autor