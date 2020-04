En Audio: El arte, bálsamo para el alma

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



“Uno, dos, tres… a contar” es un espacio dirigido a niños y niñas a través de las redes sociales, que surge al calor del confinamiento por la Covid-19, con el objetivo de “entre todos, desde el arte, salvar y hacer crecer el espíritu, en tiempos de coronavirus, en los que debemos luchar y aunar voluntades”, según su creador Dayron Daniel Ferrada Zapatero.

Ha sido bien importante aportar desde mi faceta de artista para que los niños puedan disfrutar a través de Facebook, Instagram y el canal de Youtube de cuentos, adivinanzas, trabalenguas, videos musicales y animados que durante años nos han hecho crecer a los que ya tenemos cierta edad.



Durante su estancia en España por motivos profesionales, el joven tunero ha tenido la oportunidad de estar más cerca de su sobrina, quien lo ha hecho comprender lo difícil que resulta para los más pequeños acatar las medidas establecidas para evitar el contagio con el virus Sars-CoV-2, y permanecer encerrados en casa.



De ahí que este cubano, de profesión médico, se apoye en su otro don, el de la palabra, para apoyar a las familias en la educación y entretenimiento de quienes en estos días no pueden asistir a escuelas ni Círculos Infantiles con el fin de no contraer la epidemia.



“Ya había trabajado para los más pequeños en la radio en Las Tunas, como locutor y director, pero nunca como cuenta cuentos o cuentero; y he disfrutado muchísimo montar una escenografía dentro del hogar, grabar y editar con un móvil todas las escenas, seleccionar la música, y descargar de Youtube los videos musicales hechos en Cuba.

En esta iniciativa tengo el apoyo de la familia, y utilizo los juguetes y los espacios en los que mi sobrina se desenvuelve día a día.



La propuesta de Dayron no es una acción injustificada cuando de talento se habla. Él, además de ejercer durante años como locutor, director y guionista en la emisora provincial de Las Tunas, Radio Victoria, también es miembro de la Asociación Hermanos Saíz, y como tal, ha sido merecedor de importantes premios en el mundo de la realización.



Esta nueva iniciativa que también ha basado en su empeño de promover la lectura, hoy tiene el reconocimiento de muchos usuarios de Facebook, Instagram y Youtube, reflejado en el incremento de suscriptores y seguidores, quienes dejan muestras de cariño y agradecimiento en sus comentarios.





Mientras tanto, otra tunera también se vale del Internet que ella misma se financia, para regalar materiales a niños y adultos a partir de sus habilidades como actriz, pero esta vez desde suelo cubano. Ella es Elizabeth Borrero, y al igual que Dayron, ha echado sus raíces en la planta radial del territorio dentro del grupo dramático. Además, preside la filial de artistas escénicos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y es la Directora Artística del grupo Total Teatro.

Es que el arte es bálsamo para el alma, y no tiene escenario. El escenario solo dignifica y embellece nuestro trabajo, pero la sensibilidad está mucho más allá. Muchas veces se ha necesitado al artista en diferentes trincheras como aliciente, pues en este momento es solo desde casa, y con un objetivo: dar amor, compartir esas ansias reprimidas que tenemos del abrazo a través de lo que sabemos hacer, o por lo menos lo que queremos hacer.



La tierra, el arte, la radio y las buenas intenciones son puntos en común entre Dayron y Elizabeth, dos personajes que han fabricado un pasillo de escape al encierro y al aburrimiento generado por el nuevo coronavirus.



Él, a través de su canal de Youtube que creó desde fuera de Cuba, pero con su país en el corazón. Ella, una maestra en la declamación, narradora espectacular, mujer fuerte y sensible. Ambos pertrechados de amor y de arte para sanar al mundo de una enfermedad que se esmera en anular sonrisas.

