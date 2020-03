En Audio: Blanca bondad



Manzanillo, Granma - Instantes como los que hoy experimenta el mundo, sumido en una pandemia que ya cercenó el aire a miles de personas, hacen brotar desde las fibras más sensibles, la humildad y el amor, fértiles sentimientos que palpitan del lado izquierdo del pecho colectivo de Cuba.



En tiempos de Covid-19 todos quieren aportar desde modestas posibilidades, y en esta ciudad de la oriental provincia cubana de Granma son decenas los ejemplos, entre ellos el de una abuela tan cándida y afable como su nombre.



Blanca Parrondo López se unió al esfuerzo social de elaborar nasobucos, que reparte de manera gratuita entre sus vecinos del CDR 10 Pedro Sotto Alba, de la zona 150 en la parte “alta” de la costera urbe.



“Me dedico a la costura desde que era adolescente, y cada vez que confecciono alguna prenda me quedan retazos que utilizo de diferentes maneras. Ahora encontré está forma, modesta y gran ayuda, a la vez”, nos cuenta la señora, de 71 años de edad.



El impulso brotó cuando la pandemia comenzó a ganar espacio por el mundo, y la Isla no estaba ajena del padecimiento.

“Las primeras piezas que elaboré fueron para los niños del barrio. Compré una sábana para hacerle una camisa a mi nieto, de fundas bordadas que guardaba para ocasiones especiales, y de retazos de las costuras salieron cerca de dos docenas de nasobucos, también para los abuelos de la cuadra y las personas con alguna enfermedad crónica, que están en riesgo.



“Soy una persona que no quisiera que existiera una enfermedad de este tipo, me duele que tantas personas se puedan contagiar si no se protegen, y me parece que con esto ayudo.



“A todos les aconsejo que se cuiden, que no salgan de sus viviendas y se laven las manos constantemente. Es prudente también preservar la higiene y limpieza del hogar y si por algún motivo salen a las calles, pues a ponerse el nasobuco para evitar la entrada de la terrible enfermedad.”



En un pequeño rincón de su vivienda Blanca Parrondo López continúa en las faenas, que muchísimas personas agradecen.



Cuando la Covid -19 sea historia, la actitud de esta abuela manzanillera quedará como fiel reflejo de sensibilidad y amor.

