En Audio: Las dos carreras de la Doctora Idania: Madre y Pediatra

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



Con motivo del Día de las Madres tenía varias entrevistas a profesionales de la salud que pasaron el segundo domingo de mayo en el ejercicio de su profesión. Al escucharlas me percato que sería un crimen escoger solo pocos segundos y perder las historias individuales, esas que denotan el sacrificio, el sentido del deber, el amor por la profesión.



La Doctora Idania Amaro Ramírez es una de esas guerreras. No está precisamente en la zona roja atendiendo a enfermos de la COVID-19, si me lo permiten, podría decir que ella siempre está en la caliente. Jefa del Servicio de Pediatría del Hospital de Cárdenas, en Matanzas, su día a día es complejo, no por ser jefa, evade el cuerpo de guardia, ni las rotaciones.



En el momento de la entrevista la pediatra se encuentra en el hospital, al que llama segunda casa, aunque en esta etapa del nuevo coronavirus, permanece más tiempo en la institución que en el hogar.

Creo que para nosotros los pediatras, el Día de las Madres tiene un doble significado porque el instinto maternal se extiende hasta nuestros pacientes. Al final nos sentimos tranquilas trabajando en un día como este, porque sabemos que es muy importante para las madres de esos niños que le brindemos tranquilidad con un diagnóstico oportuno, con un trato adecuado y transmitiéndole la seguridad de que podrán resolver el problema de salud.



Me dice: “Los niños sigue partiéndose la cabeza, continúan los pequeños padeciendo enfermedades digestivas, los asmáticos, la COVID-19 no es la única enfermedad”.



En casi 28 años en el rol de salvar vidas no es la única vez que los hijos de la Doctora Idania, no tienen a a su progenitora cerca.



“Nuestros hijos, una vez más, adaptados a que esta es nuestra profesión y seguros de que siempre los tenemos presente en el corazón y la mente, en primer lugar, comprenden que nos debemos también a nuestros pacientes”.





Los últimos meses han sido complejos para todos los profesionales de la Salud en Cuba, para la jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Julio Aristegui Villamil de Cárdenas, no es diferente. En el centro ocurrió un evento de transmisión local de la COVID-19.



El servicio de Pediatría no presentó ningún problema pero si tuvo que sumarse a la medida de desinfección de las áreas. Se trasladaron para continuar la atención al policlínico Héroes del Moncada.



La Dra. no se quedó inmóvil mirando como hombres y mujeres aplicaron agua con cloro a sus salas recién remodeladas, ella y su equipo dejaron los estetoscopios, las historias clínicas, para tomar la escoba y contribuir al regreso inmediato a la institución. Pero la contingencia demandó otros sacrificios, en espera de los resultados de los PCR de sus colegas, la especialista debió asumir por ellos, los turnos correspondientes. ¿Qué hace la madre, la esposa, la hija, cuando la faceta profesional exige, cuando en el hospital, hay tareas impostergables? De eso nos cuenta su esposo Reynold Díaz Baeza.





“Hacerme cargo de las tareas de la casa pienso que ha sido un reto, asumido por el afán de ayudar a Idania en estos momentos complejos. Han sido días duros, en los que cuando nos despedimos no sabemos si decirnos: Hasta luego o Hasta pronto, porque el regreso es incierto, pero siempre con una sonrisa porque la seguridad y el apoyo de la familia es fundamental”.



A veces la jornada de Idania no culmina cuando atraviesa la puerta del hospital. Su teléfono es el enlace para desde la casa extender sus funciones. La familia es testigo del amor por sus pacientes.

Ella ama su profesión, cuenta Reynold. Me cuenta de la niña que le hizo un dibujo o aquel que le dio un caramelo o la que quiso besarla. El más reciente fue una niña de la casa de niños sin amparo filial que la miraba con ojitos tristes, tal vez pensando en lo bonito que sería tener una mamá y lo bello si fuera doctora. Esa noche, Idania me cuenta, que no tuvo hambre, y puso unas cositas a la niña de su merienda. Así es mi guerrera. Por eso si me preguntan, qué significa ella en nuestro hogar, sin pensarlo mucho, diría que es la reina, mi confidente, mi apoyo, mi guía.



La Dra Idania Amaro, me confiesa, que a veces ha sentido que no ha sido suficiente el tiempo dedicado a sus hijos. Ella no sabe que mientras diagnostica y prescribe, mientras extiende la jornada, alguien la ha percibido, callada, distante. Su hija pequeña, Arlin Díaz Amaro, ha decido optar por la Medicina, como profesión.

Quiero que sepas, le dice Arlin a su madre, que este tiempo me ha hecho enamorarme más de tu profesión y que estoy decidida que es la que quiero estudiar. Voy a poner todo mi esfuerzo para salir bien en las pruebas de ingreso y poder seguir tus pasos. El día de mañana seré yo quien cuide de ustedes.



Arlin tendrá en casa la mejor profesora.



“Tendrá que enseñarle a sus hijos como mismo yo le enseñé que el Día de las Madres, es para los hijos pero también para los niños que necesitan atención médica. Tendrán que considerar que su madre está haciendo lo que decidió, lo que le gusta y lo que le provoca orgullo”.



La madre de Ariel y Arlín, la abuela de Dariel, la esposa de Reynold, la hija de Dulce y Modesto, la Doctora Idania Amaro, como mismo tiene a sus seres queridos en el altar sagrado de los sentimientos siente que la responsabilidad de curar a los niños no se transfiere. Ella ha cursado dos carreras: madre y pediatra, tan parecidas ambas.

Del Autor