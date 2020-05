🎧 En Zona Roja: Doctora recuperada de la COVID-19 ofrece testimonio

Noche de testimonios de una doctora contagiada de la COVID-19 en el cumplimiento de su función, esa fue la propuesta inicial de La luz en la memoria, en Zona Roja, producción de Radio Rebelde y Cubadebate, este lunes a la hora de los aplausos.



La anfitriona del espacio, periodista Arleen Rodríguez Derivet, conversó con la Dra. Annia Duani Navarro, subdirectora docente del Hospital Salvador Allende, Jefa del Grupo Nacional de Psiquiatría, quien en el mes de abril mientras trabajaba en la zona amarilla atendiendo a sospechosos de la COVID-19 se contagió.



¿Cómo fue ese tránsito de doctora a paciente, cuáles fueron las emociones en el momento de la confirmación, cuanto la ayudó la condición de enferma a comprender los sentimientos de sus pacientes?

“La historia es un poco complicada porque no tuve muchos síntomas. Soy una persona saludable. Creo que violé el hecho de pensar que no me iba a tocar”.

Sobre cómo es la vida en una sala de enfermos de la COVID-19 con evolución clínica estable comentó la psiquiatra, quien a los 14 días de confirmada y con tratamiento, su PCR en tiempo real volvió a ser positivo.

Habitualmente en una sala hospitalaria en Cuba los pacientes conversan, hay alguna familiaridad entre las personas que están ingresadas, incluso hasta con el personal médico y eso con la COVID-19 no puede existir. Por más familiar que pueda ser el médico o la enfermera se debe mantener el distanciamiento. Uno no puede aunque sepa que hay otro paciente que demanda ayuda, ir a apoyarlo. Es compartir en soledad. Uno se encuentra solo y debe comprender que esa es la manera de recuperarse.



Cuánto sufre lo advierta o no el personal de salud que se encuentra atendiendo a los enfermos y sospechosos de la COViD-19, fue la primera pregunta que la conductora realizó a quien calificó como invitado de lujo, el Dr. Jorge Grau, jefe del Grupo Nacional de Psicología del MINSAP y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud (ALAPSA)



El especialista definió cuales son los elementos que inciden en el estrés.

Está la alta presión social que tiene estos trabajadores por mantener un alto nivel de competencia, la sobrecarga real con alta demanda, hay a veces situaciones complejas de difícil situación, el aislamiento de los familiares y un cierto distanciamiento de las redes sociales y además muchas veces tenemos que atender pacientes que presentan síntomas desagradables, emociones descontroladas.



Ansiedad, tristeza, depresión, insomnio, frustración, miedo, sentimientos de culpa resultan consecuencia del estrés laboral que padecen quienes salvan vidas, normal, dijo el especialista, ahora cuando persiste y no se previene aparecen otros fenómenos.



El doctor santiaguero, Alberto Cobian, presidente de la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud explicó cómo el grupo asesor del Ministerio de Salud Pública compuesto por los presidentes de las Sociedades científicas de la salud y los jefes de los grupos nacionales de cada especialidad realizaron una serie de propuestas para enfrentar la COVID-19, implementadas desde marzo.



"Se han concebido acciones para trabajar con el personal que se encuentra en la zona roja, con los que atienden a los pacientes sospechosos, los que ya están recuperándose y también con la comunidad. Hemos diseñado estrategias también para los niños hospitalizados, con las muchachas adolescentes de los hogares maternos que han exacerbado sus miedos, ansiedad producto de la pandemia. También aplicamos una técnica conocida como la hipnosis terapéutica o clínica”.

